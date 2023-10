OM-OL : des saluts nazis et des cris de singes repérés dans le parcage lyonnais (vidéo)

Lors de l’avant-match entre l’OM et l’OL, finalement annulé en raison du caillassage du bus lyonnais et de la blessure de Fabio Grosso, des supporters lyonnais ont été filmés en train de faire des saluts nazis et d’entonner des chants racistes et des cris de singes.

Alors que le match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais n’a pas pu se tenir en raison du caillassage du bus lyonnais, conduisant à la blessure de son entraîneur, Fabio Grosso, l’avant-match a également été perturbé dans les tribunes par un groupe de supporters lyonnais radicaux qui a entonné des chants racistes, des cris de singes et effectué des saluts nazis.

Autorisés à se déplacer après six ans d’interdiction, les supporters lyonnais étaient de retour dans le parcage visiteur du stade Vélodrome, ce dimanche 29 octobre, à l’occasion de l’Olympico entre l’OM et l’OL. Dans un climat très sulfureux et sous une immense bronca de la part des supporters locaux, les esprits se sont échauffés rapidement, certains ultras lyonnais n’hésitant pas à tenter de faire plier le filet de protection pour aller en découdre avec les Marseillais.

Des supporters du groupe «Mezza Lyon»

Quelques minutes plus tard, comme à Reims le 1er octobre, certains supporters très radicaux, proches de la mouvance identitaire d'extrême droite et appartenant au groupuscule Mezza Lyon ont été aperçus et filmés en train d’entonner des chants racistes et des cris de singes, et de s’adonner à des saluts nazis. Des hooligans lyonnais, interdits de Groupama Stadium, pourraient figurer parmi les personnes ayant commis ces gestes.

L’insider Marwan Belkacem, qui a recueilli le témoignage d’un supporter sur place, avance que des «Musulmans de merde», «Faut niquer ces bougnoules» ou encore des «La France aux Français» auraient été entendus.





Voilà ce que rapporte un supporter… pic.twitter.com/nAjmHzZLgP

Pour tenter d’éclairer les circonstances et «faire le ménage» au sein de ses propres supporters, la direction de l’OL, qui «condamne fermement les inacceptables comportements racistes d'indivudus dans le parcage dimanche» aurait «demandé les vidéos pour identifier les auteurs de tout acte contraire à la loi, mais aussi contraire à ses valeurs, et rappelle sa volonté de les éloigner des tribunes», a communiqué un responsable du club ce lundi matin.