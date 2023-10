OM-OL : l’impressionnante cicatrice de Fabio Grosso (photo)

Au lendemain des violents incidents au Vélodrome qui ont mené au report d’OM-OL, une photo de la blessure choquante de Fabio Grosso a été diffusée par Sky Sport Italia ce lundi.

Une image glaçante. Un peu moins de 24 heures après le caillassage du car de l’Olympique lyonnais quelques minutes avant le coup d’envoi du choc Marseille-Lyon en clôture de la 10e journée de Ligue 1 et qui a vu l’entraîneur Fabio Grosso avoir le visage en sang, une photo de ce dernier a été publiée.

Touché au niveau de l’œil gauche après un jet d'une bouteille de bière, le technicien italien, champion du monde 2006, a ainsi été soigné sur place dans la cité phocéenne. Sa blessure a nécessité 12 points de suture.

Et ce lundi, Sky Sport Italia a publié une nouvelle photo impressionnante de la cicatrice et des points qui se situent à deux endroits différents juste au-dessus de son œil gauche, au niveau du sourcil et de la paupière.

Si les joueurs lyonnais sont au repos, la question est de savoir si Fabio Grosso pourra reprendre le travail cette semaine en vue de la prochaine journée de championnat contre Metz, dimanche 5 novembre.