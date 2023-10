Ballon d’or 2023 : pourquoi Lionel Messi n’a pas cité une fois le PSG lors de la cérémonie ?

Lors de son nouveau sacre au Ballon d’or, Lionel Messi, qui a été récompensé pour sa saison 2022-2023 avec l’Argentine et le PSG, n’a fait aucune mention du club de la capitale dans son discours. Voici pourquoi.

Cela n’aura échappé à personne. Lionel Messi, sacré pour la huitième fois lundi soir lors de la cérémonie du Ballon d'or, n’a pas évoqué le PSG lors de son discours alors, que cette distinction individuelle récompense la saison 2022-2023, un exercice qu’il a passé sous le maillot du PSG avant de rejoindre l’Inter Miami l’été dernier.

S’il a remercié l’Argentine, ses coéquipiers, sa famille, ses amis, l’Inter Miami, son club aujourd’hui… Il n’a en effet fait aucune mention du club qui l’a accueilli après son départ du FC Barcelone il y a deux ans.

Un divorce compliquée entre le PSG et Messi

En conférence de presse, l’ancien Catalan a été interrogé sur l’envie de présenter son Ballon d’Or au Parc des Princes : «Je ne suis pas sûr que les Parisiens aient envie que je présente le Ballon d’or au Parc, a-t-il répondu en souriant. Mon passage à Paris ne s’est pas passé comme je l’espérais et ce pour différentes raisons. J’ai vécu deux années à Paris et j’y ai de très bons amis, j’ai beaucoup profité de la ville. Mes fils ont vraiment apprécié et cela leur a beaucoup coûté de quitter Paris parce qu’ils ne voulaient pas encore déménager, et qu’ils voulaient rester dans leur école et avec leurs amis», a-t-il précisé.

De quoi confirmer que le départ de Messi du PSG ne s’est pas bien passé. Pris en grippe par ses propres supporters, l’Argentin avait été copieusement sifflé à de nombreuses reprises la saison passée. En cause, ses prestations ainsi que celles de l’équipe. Il n’a aussi que peu goûté la non-présentation de la Coupe du monde qu’il a remporté avec l’Argentine.

De son côté, le PSG a toutefois rendu hommage à l’Argentin : «Nous sommes très fiers que deux de nos joueurs du PSG 2022-2023 figurent sur le podium, reflétant le génie de Leo et de Kylian.»