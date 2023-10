Ballon d’Or 2023 : tout savoir sur le véhicule Mission H24 qui a apporté le trophée

Lundi soir, le Ballon d’Or masculin et le Ballon d’or féminin, ont été transportés par une voiture spéciale : le prototype MissionH24. Voici ce qu’il faut en savoir.

La H24, le prototype électrique-hydrogène du programme Mission H24, a amené le Ballon d’Or Masculin et le Ballon d’Or Féminin et traversé les rues de Paris quelques minutes avant la très officielle remise des prix au théâtre du Châtelet ce lundi.

Qu’est-ce que la H24 ?

La H24 est un véhicule écologique qui ne génère aucune émission de CO2. Elle ne rejette que de l’eau sous forme de vapeur ou de gouttelettes. Sur les 500 mètres qu'elle a couverts dans Paris, elle a rejeté 0,4 l d'eau pure.

Qui était au volant ?

Le pilote Stéphane Richelmi conduisait le véhicule. «Je dois reconnaître que de tous les passagers que j’ai accueillis dans le cockpit de mon prototype électrique-hydrogène, ces deux ballons d’or sont les plus singuliers et peut-être les plus impressionnants, a-t-il expliqué. Ce roulage dans les rues de Paris à ce rythme nécessite quelques légères adaptations et une concentration maximale. A cet instant, la H24 suscite l’intérêt des plus grands joueurs et des plus grandes joueuses de football du monde comme du monde du football et des centaines de millions de téléspectateurs curieux de connaître les vainqueurs 2023. C’est un privilège d’avoir assuré un transport durable, zéro émission, à ces deux récompenses légendaires.»

Quelles sont les spécificités de la H24 ?

Ce prototype utilise une pile spéciale dite «à combustible». Avec cette pile, l’hydrogène et l’oxygène se combinent et produisent de l’électricité, de la chaleur et de l’eau. La voiture est aussi équipée d’un système qui récupère l’énergie au freinage pour la transformer en électricité.

The H24 from @MissionH24 casually driving through Paris and bringing the trophies! #ballondor pic.twitter.com/jwk4HntBNq — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Combien y a-t-il de vitesses sur la H24 ?

Elle ne nécessite aucun changement de vitesse. Elle passe de 0 à 100km/h en 3,4 secondes et peut même atteindre une vitesse supérieure à 300 km/h malgré son poids de 1.400 kg.

Quand est née l’idée de la H24 ?

Officiellement, tout commence en 2018, lorsque l’ACO et GreenGT, une société spécialisée dans les technologies électriques-hydrogènes, dévoile la création, à Spa-Francorchamps, de MissionH24, un programme laboratoire qui a pour finalité la création d’une catégorie de prototypes capables de gagner les 24 Heures du Mans.

Quel est l’objectif de cette création ?

L’objectif est clair : la création à horizon 2026 d’une catégorie réservée à l’hydrogène aux 24 Heures du Mans et en Championnat du Monde d’Endurance de la FIA.