Ballon d'Or : l'étrange réaction de Cristiano Ronaldo au sacre de Lionel Messi

Deux jours après la cérémonie du Ballon d’Or 2023, remporté par l’argentin Lionel Messi, Cristiano Ronaldo multiplie les comportements inhabituels, semblant mal supporter la situation.

Un soupçon de jalousie ? Principal concurrent à Lionel Messi depuis plusieurs années, Cristiano Ronaldo fait parler de lui depuis hier, au lendemain de la cérémonie du Ballon d’Or 2023, remporté par l’Argentin.

Comme l’a révélé le média britannique Mirror, la star d’Al-Nassr, après un but refusé lors d’un match contre Al-Ettifaq hier soir en plein quarts de finale de la Coupe du Roi des Champions, a demandé à l’arbitre de le remplacer en le pointant du doigts. Un geste qui a fortement déplu auprès des supporters d’Al-Ettifaq.

Ils ont alors décidé de se venger à la fin du match, en chambrant Cristiano Ronaldo à travers des chants en l’honneur de la «Pulga». Rival historique de l’Argentin qui joue depuis cet été à l’Inter Miami, Cristiano Ronaldo a alors demandé aux fans de se taire, mimant le geste avec un doigt sur la bouche.

Cristiano Ronaldo liked and laughed in the comments on a video criticizing Messi's eighth Ballon d'Or.





The journalist said that Messi scored six penalties in the World Cup, and should have five Ballon d'Ors, arguing that he took one from Haaland, Lewandowski, and Xavi/Iniesta. pic.twitter.com/Mif97wAj9p

— ESPN FC (@ESPNFC) October 31, 2023