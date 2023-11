Tennis : Jo-Wilfried Tsonga prochain capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis ?

Jo-Wilfried Tsonga, à l’entraînement depuis 2022, a confié, dans un entretien à L’Equipe ce mercredi 1er novembre, son envie d’être capitaine de l’équipe de France de la Coupe Davis.

De joueur à entraîneur ? Dans une interview à L’Equipe ce mercredi, Jo-Wilfried Tsonga a confié son intérêt pour le poste de capitaine de l’équipe de France de tennis pour la Coupe Davis et les Jeux olympiques de Paris 2024.

Alors que Sébastien Grosjean a laissé sa place pour entraîner Arthur Fils, le poste de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis est désormais vacant. Et les candidats commencent à se montrer, comme l’ancien numéro 5 mondial.

Gilles Simon également intéressé

«Au vu de tout ce que j’ai fait dans ma carrière, tout ce que j’ai consacré à représenter mon pays du mieux possible, oui c’est quelque chose qui me motive, a-t-il indiqué au quotidien sportif. J’ai envie de le faire ! J’aime le fait qu’on ait un groupe en reconstruction, qu’on ait des jeunes qui commencent à taper très fort, des anciens qui peuvent amener un soutien et les guider. L’équipe est en train de progresser. J’ai envie d’amener mon état d’esprit et de transmettre. J’ai eu le temps de prendre la lumière quand j’étais joueur. Ce qui m’intéresse aujourd’hui, c’est d’être capable d’aider les jeunes à progresser. Je suis persuadé qu’avec le groupe qui est en train de se construire, on peut aller chercher de belles choses.»

A noter qu’il n’est pas le seul intéressé par le poste puisque Gilles Simon a également publiquement déclaré son intérêt pour ce rôle.

Le nouveau capitaine de l'équipe de France devrait être connu à l'issue du Rolex Paris Masters. La première échéance pour le successeur de Sébastien Grosjean aura lieu en février prochain avec un barrage en Coupe Davis.