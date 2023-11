F1 : le programme TV complet du Grand Prix du Brésil

Le Grand Prix Formule 1 du Brésil se déroule du vendredi 3 au dimanche 5 novembre. Essais libres, qualifications, course sprint, course… voici le programme TV complet.

Après les Etats-Unis et le Mexique, le paddock de F1 a rendez-vous au Brésil pour une troisième course de suite. S’il n’y a plus d’enjeu, il reste toutefois la place de vice-champion du monde que brigue Lewis Hamilton (Mercedes), troisième du classement général derrière Sergio Pérez (Red Bull).

Vendredi 3 novembre

15h30 : Essais libres sur Canal+ Sport

19h : Qualifications sur Canal+ Sport

Samedi 4 novembre

15h : Sprint Shootout sur Canal+ Sport

19h30 : Course Sprint sur Canal+ Sport

Dimanche 5 novembre

18h : Grand Prix du Brésil sur Canal+