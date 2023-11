Outdoor : voici comment trouver des itinéraires de randonnées pour les personnes à mobilités réduites

Les fans de randonnées sont souvent à la recherche de nouveaux itinéraires pour leurs sorties. Pour se faire, ils peuvent utiliser différentes plateformes dédiées. Mais qu’en est-il pour les personnes à mobilité réduite qui aiment s’offrir des aventures outdoor ?

Que ce soit pour le week-end ou pour des vacances, les randonneurs, amateurs ou professionnels, aiment se trouver à l’avance des chemins pour des sorties outdoor. L’occasion de découvrir de nouveaux lieux tout en continuant sa pratique. Une chose que de nombreuses personnes en situation de handicap aimeraient également avoir. C’est ce que propose AllTrails.

Cette plateforme en aventures outdoor facilite les sorties en pleine nature en proposant plus de 400.000 itinéraires dans le monde auprès de plus de 55 millions d’utilisateurs passionnés via l’application ou le site. Avec des itinéraires détaillés, les cartes interactives ou encore les outils de navigation, cette plateforme permet à tous de se lancer sur les chemins en étant à la fois bien préparé́ et guidé tout au long de la sortie.

Sentiers repérables avec l'étiquette "adapté aux fauteuils roulants"

«Depuis sa création en 2010, AllTrails a pour mission de rendre les activités de plein air accessibles et agréables pour tous, indépendamment des capacités et de l'expérience de chacun. Nous pensons que tout le monde a le droit de profiter du plein air et de se connecter à la nature, c'est pourquoi nous proposons des sentiers pour toutes les personnes, toutes les activités et toutes les capacités», explique Shane Douglas, directeur des opérations et General Manager de Public Lands chez AllTrails.

Mais concrètement comment cela se caractérise sur le terrains pour les randonneurs ? «L'une de nos caractéristiques pour les personnes à mobilité réduite est la présence de sentiers adaptés aux fauteuils roulants, explique le professionnel. Ces sentiers sont facilement repérables à l'aide de l'étiquette "adapté aux fauteuils roulants" lors de toute recherche. En outre, les personnes à mobilité réduite peuvent également rechercher des sentiers en fonction de la distance, de l'altitude, de la difficulté et des sentiers pavés ou partiellement pavés. Toutes ces fonctionnalités aident les personnes à trouver le meilleur sentier pour leur expérience de plein air. Il s'agit là d'aspects fondamentaux d'AllTrails qui sont disponibles depuis que nous existons et nous continuerons à développer nos fonctions d'accessibilité à l'avenir.»

Il faut dire que la demande est très importante dans le monde et dans l’Hexagone. «La France représente un pourcentage important de nos utilisateurs. Nous entendons souvent nos membres nous parler de l'importance de pouvoir utiliser des sentiers adaptés à leurs capacités. Qu'ils utilisent un fauteuil roulant ou qu'ils souhaitent trouver un parcours pavé avec moins d'obstacles au sol, ils sont en mesure de rechercher et de trouver des sentiers qui répondent à leurs besoins», détaille Shane Douglas.

12.500 pistes adaptées aux fauteuils roulants

À ce jour, la plateforme propose plus de 200 sentiers adaptés aux fauteuils roulants en France et en ajoutent régulièrement. En outre, elle propose plus de 900 pistes adaptées aux fauteuils roulants en Europe et plus de 12.500 pistes adaptées aux fauteuils roulants dans le monde.

«La mobilité réduite englobe un large éventail de capacités ; par exemple, nous reconnaissons que de nombreuses personnes à mobilité réduite n'utilisent pas de fauteuil roulant et que les normes d'accessibilité varient d'un pays à l'autre, rappelle le directeur des opérations d’AllTrails. En outre, il existe de nombreux types de fauteuils roulants et d'équipements adaptés qui permettent aux personnes d'entreprendre une grande variété d'aventures, des déambulateurs aux fauteuils roulants motorisés tout-terrain. C'est pourquoi nous fournissons, dans la mesure du possible, des informations détaillées supplémentaires afin d'expliquer l'accessibilité des parkings, des toilettes ou d'autres installations, ainsi que l'état, la pente et la technicité du terrain. Tout en continuant à cartographier le globe, nous continuons à affiner notre compréhension de la mobilité afin d'orienter nos membres vers les itinéraires les plus accessibles en fonction de leurs besoins.»

La plateforme, qui s’engage également au travers d’un partenariat avec 1% for the Planet en reversant une partie de ses revenus à des organisations environnementales comme The Conservation Alliance, utilise les connaissances locales pour comprendre les besoins de la communauté et fournir les itinéraires les plus accessibles en fonction des besoins des membres.