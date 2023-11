Ligue 1 : le programme et les résultats complets de la 11e journée

La 11e journée du championnat de France de Ligue 1, programmé ce week-end, a notamment vu le PSG battre Montpellier et l'OM ainsi que Lens être accrochés respectivement par Lille et Lorient. Voici le programme et les résultats complets.

Vendredi 3 novembre

PSG-Montpellier : 3-0

Samedi 4 novembre

Lorient-Lens : 0-0

OM-Lille : 0-0

Dimanche 5 novembre

13h : OL-Metz sur Prime Video

15h : Nantes-Reims sur Prime Video

15h : Strasbourg-Clermont sur Prime Video

15h : Toulouse-Le Havre sur Prime Video

17h05 : Monaco-Brest sur Canal+ Foot

20h45 : Nice-Rennes sur Prime Video