Rolex Paris Masters 2023 : Novak Djokovic triomphe et décroche un 7e sacre à Bercy

Il a vaincu Rune, Rublev, Dimitrov... et même un virus ! Novak Djokovic vient de remporter son septième titre à l'Accor Arena, ce dimanche 5 novembre. Vainqueur en deux sets (6-4/6-3) face au Bulgare Grigor Dimitrov, le Serbe a décroché son 40ème Masters 1000 lors du Masters de Paris-Bercy.

NO7E





DJOKOVIC IS A SEVEN-TIME PARIS CHAMPION! #RolexParisMasters pic.twitter.com/Z3WHgKK12G — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 5, 2023

Dimitrov passe à côté

Au fil du match, le visage du joueur bulgare s'est décomposé, accumulant de plus en plus d'imprécisions et de fautes. Statistique accablante, seulement 45% de succès au 2ème service.

Malgré quelques coups droits assénés, jugés imprenables, Grigor Dimitrov n'a pas fait trembler Djokovic. Avec un Serbe intouchable sur son service, Dimitrov semblait manquer de solutions durant les temps d'échange.

Novak Djokovic solide

Le numéro mondial n'a pas fait de cadeau à son adversaire. Un premier set maitrisé, où il s'est même permis de jouer avec le public, avec un Dimitrov en dessous, timide, surement trop respectueux.

Le deuxième set n'a été qu'une promenade pour Djokovic, avec de nombreuses fautes directes de la part du Bulgare, malgré une amélioration de son jeu grâce à ses revers slicés.

Djokovic 1-0 B̸e̸r̸c̸y̸ Dimitrov





Le Serbe remporte le 1er set, sous les sifflets du public (et il adore ça) #RolexParisMasters pic.twitter.com/pTGdniCj5A — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 5, 2023

Grigor Dimitrov, prenant le micro en premier devant ses supporters : «merci pour cette incroyable semaine et pour votre soutien. Cela m’a beaucoup touché, je vais essayer de continuer de cette manière dans les semaines à venir».

Novak Djokovic ajoute : «le score est moins serré que le match en lui-même. Je suis fier de cette semaine, et de cette victoire». Le Serbe sur Dimitrov : «je l'ai déjà joué plusieurs fois. J'espère qu'il va continuer à élever à ce niveau».

Avec ce nouveau titre au Rolex Paris Masters, Djokovic reprend de la distance sur Carlos Alcaraz au classement ATP. Il ne suffira que d'une victoire en poules aux Masters de Turin pour Novak Djokovic afin de terminer l'année en tant que numéro 1 mondial.