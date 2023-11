Basket : pourquoi la saison de NCAA s'ouvre-t-elle à Paris ?

Ce lundi 6 novembre, les équipes féminines de Notre Dame et de South Carolina s'affrontent à la Halle Carpentier pour l'ouverture du championnat universitaire NCAA. Cette initiative a pour but de promouvoir le basket féminin à Paris.

La NCAA débarque à Paris. Pour la première fois de son histoire, le match d'ouverture de la saison universitaire de basket féminin des États-Unis se déroulera ailleurs que sur le sol américain. C'est la ville de Paris qui a la chance d'accueillir cette rencontre et plus particulièrement la Halle Georges-Carpentier. Ce lundi 6 novembre, à 19h30, les Notre Dame Fighting Irish y affronteront les South Carolina Gamecocks. À quelques heures de la rencontre, la salle n'a pas encore fait le plein. Le prix des places commence à 10 euros et monte jusqu'à 30 euros pour les sièges les mieux placés. Si en France, le match ne semble pas passionner les foules, aux États-Unis le match est important puisqu'il sera diffusé en direct sur ESPN.

ESPN#GoIrish pic.twitter.com/7R3AERrvpj — Notre Dame WBB (@ndwbb) November 6, 2023

Pourquoi les décideurs du championnat universitaire américain de basketball féminin ont-ils choisi de venir jusqu'en France pour jouer le match d'ouverture de la saison ?

le BASKET FÉMININ À PARIS

L'organisation de ce match a été pensée et organisée par le Paris Basketball qui s'est chargé de la commercialisation des billets. La halle Georges-Carpentier qui accueille les matchs du Paris Basketball tout au long de la saison de Betclic Élite, va donc servir pour la rencontre du soir. L'objectif est de promouvoir le basketball féminin à Paris, alors que le club de la capitale vient tout juste d'ajouter une équipe féminine à sa structure professionnelle. L'équipe a joué et gagné son premier match officiel ce dimanche 5 novembre face à la réserve de Saint-Amand-les-Eaux.

Si vous voulez participer à ce moment d'histoire et à la promotion du basket féminin, il reste actuellement des places sur la billetterie.