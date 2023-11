Mondial U17 : quatre joueurs polonais retrouvés ivres avant le début de la compétition en Indonésie

A moins d’une semaine du début de la Coupe du monde U17 (10 novembre-2 décembre), organisée en Indonésie, quatre joueurs polonais ont été retrouvés ivres dans un bar de Bali.

Un retour à la maison plus tôt que prévu. A moins d’une semaine du coup d’envoi de la Coupe du monde U17, organisée en Indonésie, quatre joueurs de l’équipe de Pologne ont été exclus après avoir été retrouvés ivres dans un bar de Bali à l’issue d’un match de préparation contre les Etats-Unis (2-2). Les milieux de terrains Jan Labedzki et Filip Rozga, ainsi que les attaquants Oskar Tomczyk et Filip Wolski ont été renvoyés de leur sélection pour «comportement antisportif et violation du règlement», a fait savoir la Fédération polonaise de football dans un communiqué.

C’est le sélectionneur Marcin Wlodarski qui se serait rendu compte de l’absence des quatre joueurs au moment d’effectuer le tour des chambres, selon le quotidien polonais Meczyki. Parti à leur recherche, le staff polonais aurait retrouvé les jeunes garçons dans un bar en état d’ébriété. Oskar Tomczyk se serait même blessé à la tête lors de cette virée alcoolisée.

Alors que leurs clubs ont également pris des sanctions, l’équipe de Pologne a entamé des discussions avec la Fifa pour pouvoir appeler de nouveaux joueurs. Et le temps presse car les Polonais feront leur entrée dans la compétition, ce samedi, contre le Japon avant d’affronter le Sénégal (14 novembre) puis l’Argentine (17 novembre).