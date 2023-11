XV de France : pourquoi Fabien Galthié va-t-il s’exprimer devant la presse ce mercredi ?

Pour la première fois depuis l’élimination du XV de France en quarts de finale de la Coupe du monde de rugby, Fabien Galthié va s’exprimer lors d’une conférence de presse organisée, ce mercredi, à Paris.

Une prise de parole très attendue. Un peu plus de trois semaines après l’élimination du XV de France en quarts de finale de la Coupe du monde de rugby, Fabien Galthié va sortir du silence et s’exprimer pour la première fois, ce mercredi, à Paris. Initialement prévue à la fin du mois de novembre, une conférence de presse a finalement été organisée dans les installations du Paris Université Club pour «satisfaire» les demandes d’échanger avec le sélectionneur tricolore, a indiqué la Fédération française de rugby.

Une élimination en quarts considérée comme un échec

A l'issue d'un entraînement de l'école de rugby dirigé par ses soins, le patron des Bleus devrait notamment dresser le bilan du parcours de son équipe durant le Mondial et revenir sur les raisons de la défaite face à l’Afrique du Sud (28-29). Un revers considéré comme un échec, alors que les coéquipiers d’Antoine Dupont avaient pour objectif de décrocher leur tout premier titre de champion du monde.

Fabien Galthié devrait également être amené à s’exprimer sur les nombreuses blessures qui ont touché le XV de France (Romain Ntamack, Julien Marchand, Cyril Baille, Julien Danty), ainsi que sur la gestion du cas Antoine Dupont. Touché lors du 3e match contre la Namibie (96-0), le capitaine français a été opéré d’une fracture maxillo-zygomatique et tout a été mis en œuvre pour qu’il revienne le plus rapidement possible, laissant penser que cette équipe ne pouvait espérer aller loin dans la compétition sans son demi de mêlée.

Maintenu à son poste, malgré cette sortie de route précoce, Fabien Galthié, sous contrat jusqu’en 2028, pourrait aussi être amené évoquer ses futurs objectifs, avec dans un premier temps le tournoi des 6 Nations 2024 (2 février-16 mars) et, à plus long terme, la Coupe du monde 2027 en Australie. Preuve qu’il y a beaucoup de choses à dire.