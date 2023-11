AC Milan-PSG : l’ouverture du score de Milan Skriniar et le magnifique retourné de Rafael Leao (vidéo)

En déplacement, ce mardi, à San Siro pour affronter l’AC Milan en Ligue des champions, le PSG a ouvert le score sur une tête de Milan Skriniar avant que Rafael Leao n’égalise d’un magnifique retourné seulement quelques minutes plus tard.

Du rythme, des actions et des buts. Le match entre l’AC Milan et le PSG, comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, est pour le moins intense avec des occasions de chaque côté. Et le champion de France a été le premier à trouver l’ouverture avec Milan Skriniar. Sur un corner dévié par Marquinhos, le défenseur slovaque s’est jeté au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets (9e).

SKRINIAR MET LE PSG SUR LA BONNE VOIE !!





L'ancien joueur de l'Inter ouvre le score pour Paris après 9 minutes de jeu #ACMPSG | #UCL pic.twitter.com/2CPo8SdQ6F — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 7, 2023

Mais l’avantage a été de courte durée pour les Parisiens. Trois minutes plus tard, Rafael Leao a remis les deux équipes à égalité. Alors que Gianluigi Donnarumma a repoussé une frappé croisée d’Olivier Giroud, l’attaquant portugais a réalisé un magnifique retourné acrobatique pour permettre à l’AC Milan d’égaliser et d’inscrire son premier but dans la compétition cette saison (12e).

OH RAFAEL LEÃO QUEL GESTE !!





Le Portugais égalise pour le Milan dans un San Siro en feu ! #ACMPSG | #UCL pic.twitter.com/nijBlTjB0V — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 7, 2023

En cas de victoire en Italie, le PSG se rapprocherait de la qualification pour les 8es de finale, alors que dans l’autre rencontre le Borussia Dortmund a battu Newcastle (2-0).