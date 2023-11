NBA : l’impressionnant contre d’Isaiah Jackson sur Victor Wembanyama (vidéo)

Lors de la très lourde défaite des San Antonio Spurs à Indiana (152-111), Victor Wembanyama a été contré par Isaiah Jackson. De quoi impressionner le public… et les réseaux sociaux.

Pour son premier «back to back» (enchaînement de deux matches sur deux jours), Victor Wembanyama a souffert, comme toute son équipe, dans la salle des Pacers, finissant la rencontre avec 13 points, son deuxième plus petit total de la saison, et 10 rebonds, avec un piteux 3 sur 12 aux tirs.

Isaiah Jackson DENIED Wemby pic.twitter.com/cuogs8Qdo9 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 7, 2023

Lors de ce match, une action a marqué les esprits : le contre d’Isaiah Jackson sur Victor Wembanyama. L’intérieur des Indiana Pacers est venu surprendre «Wemby», parti sur un dunk main gauche.

Avec ce contre, Jackson a sans doute donné quelques idées aux autres joueurs de la NBA pour contrer le géant français…

Pour l'entraîneur Gregg Popovich, seuls l'arrière Keldon Johnson et l'intérieur Zach Collins ont sauvé les meubles côté Spurs. Wembanyama? «Il a bien bougé. Mais comme je l'ai dit, il n'y a que deux gars qui ont joué correctement», a souligné "Pop".