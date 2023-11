PSV Eindhoven-Lens, 4e journée de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Deuxième de son groupe, Lens se déplace, ce mercredi (21h), sur la pelouse du PSV Eindhoven pour la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le match sera diffusé sur les chaînes du groupe Canal+.

Lens peut y croire. Avant le début des matchs retour et la rencontre sur la pelouse du PSV Eindhoven, ce mercredi, pour la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions, le club nordiste occupe la 2e place de son groupe avec cinq points, juste derrière Arsenal (6 points). Et son déplacement aux Pays-Bas pourrait s’avérer déjà décisif dans la course à la qualification. Car en cas de succès, les hommes de Franck Haise entreverraient les 8es de finale.

Mais la tâche des Sang et Or ne sera pas simple sur la pelouse du Philips Stadion. Alors que les deux équipes se sont quittées sur un match nul, il y a quinze jours, à Bollaert (1-1), le PSV Eindhoven, toujours invaincu en championnat avec 11 victoires en autant de journées, est intraitable à domicile depuis le début de la saison. Le club néerlandais a remporté huit de ses neuf matchs joués dans son antre toutes compétitions confondues.

Seul le FC Séville est parvenu à faire match nul début octobre (2-2). Les Lensois, qui n’ont remporté qu’une seule rencontre à l’extérieur cette saison, savent à quoi s'en tenir. Mais ils ont prouvé qu’ils savaient se sublimer sur la scène européenne.

Le programme TV

PSV Eindhoven-Lens

Mercredi 8 novembre

4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions

La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+