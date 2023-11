Équipe de France : Warren Zaïre-Emery attendu dans la liste de Didier Deschamps

Warren Zaïre-Emery devrait être appelé par Didier Deschamps ce jeudi 9 novembre pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. Voici ce qu’il faut savoir du prodige du PSG.

Warren Zaïre-Emery, jeune milieu de terrain au talent fou, titulaire indiscutable au PSG, devrait être convoqué par Didier Deschamps, ce jeudi 9 novembre, pour les deux prochains matchs de l'équipe de France (19 et 21 novembre contre Gibraltar et la Grèce).

D’où vient Warren Zaïre-Emery ?

Warren Zaïre-Emery est né à Montreuil le 8 mars 2006. D'origine martiniquaise par sa grand-mère, il a grandi en région parisienne à Romainville, avant de s'installer à Saint-Germain-en-Laye.

Quand a-t-il commencé le football ?

Warren Zaïre-Emery a découvert le football à l'âge de 4 ans à Aubervilliers. Il a seulement 8 ans lorsque le PSG le recrute. Il va vite gravir les échelons pour devenir le plus jeune joueur à faire ses débuts en compétition pour le club de la capitale.

Quel est son poste ?

Il évolue au poste de milieu de terrain. «C'est un poste où j'ai commencé quand je suis arrivé au PSG. Parce qu'avant, j'étais excentré droit et j'aimais dribbler. Maintenant, au milieu, c'est un poste avec beaucoup de responsabilités parce que c'est toi qui fais le relais entre la défense et l'attaque. Après, moi, j'aime bien défendre, me projeter et faire le rôle du milieu», avait-il expliqué à Radio France.

Fils d’un ancien footballeur

Le jeune joueur est le fils de Franck Emery, ancien footballeur âgé de 45 ans. Pendant plusieurs années, il a été milieu de terrain du Red Star avant de jouer au FCM Aubervilliers. Il a joué au foot de juillet 1996 à juillet 2003.

Il enchaîne les records

Warren Zaïre-Emery est le plus jeune joueur à disputer un match de Ligue 1 avec le PSG, le plus jeune buteur de l'histoire de Paris en Ligue 1, mais aussi le plus jeune buteur de l'histoire du club. Et contre le Bayern Munich, il est devenu, à 16 ans et 343 jours, le plus jeune joueur de l'histoire à débuter un match à élimination directe en C1.

Régulièrement surclassé

«WZE», âgé de 17 ans, n’arrête pas d’impressionner. A tel point qu’il a toujours été surclassé. Lorsqu’il arrive au PSG à 8 ans, il doit jouer avec les moins de 9 ans mais joue directement avec les U10 et les U11. Un surclassement qui va se poursuivre jusqu’aux U19.