«J’ai été à la rue» : les poignantes confessions de l’ancien président de Lens Gervais Martel

Ancien président emblématique du RC Lens, Gervais Martel a confié, dans une interview accordée au Parisien, avoir été «à la rue» après avoir dépensé tout son argent dans le club nordiste.

Il reste le supporter n°1 du RC Lens. Ancien président emblématique du club nordiste (1988-2012 puis 2013-2017), Gervais Martel a tout donné aux Sang et Or avant de quitter son poste il y a six ans et passer la main à au milliardaire Joseph Oughourlian. Jusqu’à sa fortune personnelle se retrouvant même ruiné en 2012, comme il le confie dans son livre «Y’a rien qui va mal» (Editions En Exergue). Mais il ne regrette rien. Bien au contraire.

«Je m’en fous», a déclaré Gervais Martel dans une interview accordée au Parisien. «C’est quoi, l’argent ? De l’argent, rien de plus. Franchement, je ne me suis alors jamais dit que ma vie était foutue ou que j’avais bossé pour rien. Tout cela était au-dessus de ma tête», a-t-il ajouté, affirmant avoir été dans une situation très précaire.

«Oui, j’ai été à la rue. Mais je n’ai aucun regret d’avoir perdu tout mon argent pour le foot. Le passé, je m’en fous. (…) Franchement, je n’allais pas pleurer d’avoir perdu de l’argent pour un club qui rendait les gens heureux», a-t-il lâché. Un club qu’il considère comme sa «famille».

Et dans ces moments compliqués, il a pu compter sur de nombreuses marques d’affection. «Quand je me suis retrouvé sans rien, ce sont les gens qui avaient de la compassion pour moi. Plus que moi. C’était touchant», a-t-il indiqué.

S’il a quitté ses fonctions, le RC Lens reste évidemment ancré en lui et il ne boude pas son plaisir de revoir les Sang et Or sur la scène européenne. Et Gervais Martel ne manquera rien du match de Ligue des champions, ce mercredi, sur la pelouse du PSV Eindhoven.