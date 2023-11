XV de France : deuil, arbitrage, avenir des Bleus… Ce qu’il faut retenir de la conférence de Fabien Galthié

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, a tenu une conférence de presse ce mercredi 8 novembre pour revenir sur l’élimination des Bleus en quart de finale de la Coupe du monde de rugby face aux futurs champions sud-africains. Voici tout ce qu’il faut retenir.

Près d’un mois après la terrible illusion en quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023 à domicile, le manager des Bleus est revenu sur cette élimination et le rêve envolé d’un premier sacre mondial.

Le soir de l’élimination du XV de France

«Il y a eu une conférence d'après-match, on est venu donner notre analyse à chaud avec Antoine Dupont. Quand tu te fais sortir en quart de finale, tu laisses la compétition se dérouler. Après les joueurs sont partis dans leur club. Je pense qu'il faut laisser un temps au Top 14 de reprendre. Il faut laisser du temps à plusieurs choses. Laisser la place à ceux qui ont gagné et pour nous, il y a d'abord le temps du deuil. Ça a été une énorme déception. Quatre ans de travail acharné, de travail réussi, qu'on le veuille ou non. Quatre ans de progression cohérente. Le seul objectif était d'être champion du monde. La déception aurait été la même si nous avions perdu d'un point en demi-finale ou en finale. Mais nous voulions vivre une semaine de plus ensemble. La différence est énorme. On voulait vivre ces moments-là. (…) Le mot qui revient est qu'il faut l'accepter. Il faut accepter la défaite, le fait de ne pas avoir atteint l'objectif. Ensuite, il faut dépasser cet état-là. 24 jours, c'est peu. Mais c'est le sport de haut niveau. (...) Pendant quatre ans, nous avons performé. Nous sommes redevenus une Nation qui compte sur la scène mondiale. On a gagné 80% des matchs. L'objectif suprême était d'être champion du monde et nous avons échoué. Il y a donc un deuil. On est tous responsables de notre destin dans la difficulté et dans la défaite.»

Une cicatrice à vie

«C'est d'abord une blessure et une douleur. Quand on joue pour l'équipe de France et une Coupe du monde, il faut être prêt à gagner mais aussi à vivre ce qu'on a vécu. Il n'y a qu'une équipe qui a pas mal en fait : le champion du monde. On aura la cicatrice à vie et ça fait partie de notre chemin. On a tous fait une sorte d'introspection, d'abord personnelle puis collective, sur ce qu'on a vécu.»

Ce qu’il a manqué au XV de France

«J'ai travaillé avec beaucoup d'analystes sur le match. Un point... Un point, c'est rien, mais un point, c'est tout. Quand vous rentrez 11 fois dans la zone de conclusion... C'était deux fois plus que l'objectif que nous nous étions fixés. Dans le dernier geste, sur des faits de matchs, ça n'a pas suffi. Nous sommes la seule équipe à s'être procuré autant de temps forts. Ça nous mène à un potentiel de marque de 37 points, on en a marqué que 28. Ça veut dire que tactiquement, on ne s'est pas trop trompés sur le plan offensif. (…) Sur un plan tactique, je reprendrais la même stratégie si c'était à refaire. Sur le coaching, il était prévu qu'on coache plus tôt. On a retardé le coaching sur certains postes, il nous a semblé que c'était le bon moment... et on meurt à un point. Malgré les faits de jeu et le scénario de match, on avait comme objectif de jouer la gagne jusqu'à la dernière action quoi qu'il arrive.»

L’arbitrage contre l’Afrique du Sud

«J'ai regardé le quart de finale dans le train entre Austerlitz et Cahors. Il y a cinq heures et demie de train. J’avais assez de batterie, l’ordinateur était bien chargé. Je l'ai regardé une première fois-là. J'avais reçu beaucoup de données et d'analyses de la part de mon staff et de mes datas scientists. Comme on le fait toujours, j'ai aussi travaillé avec Jérôme Garcès pour envoyer les clips qui nous semblaient intéressants à questionner sur trois principes de jeu qui nous semblent importants: safety, speed et space. Il y avait neuf clips que j’ai montés avec Jérôme Garcès et que j’ai envoyés à Joël Jutge (patron des arbitres à World Rugby) et à Ben O’keeffe et son équipe car on avait besoin d'avoir des réponses sur les décisions prises pendant le match. C’était à peu près le cinquième jour, sachant qu’on n’était plus une urgence pour World Rugby puisqu’ils préparaient les demi-finales.»

L’amour du public français

«J'avais prévu de m'exprimer fin novembre. Mais devant l'insistance, j'ai décidé d'accélérer le processus et de passer du temps avec vous pour partager cette peine et cette douleur immense de nos supporters, de nos familles, de nos clubs, des joueurs et presque de la France. Le fait de ressortir de la bulle m'a permis de me rendre compte comment les Français nous ont aimé, ont aimé cette équipe et ont vécu cette aventure. On a senti un souffle, un soutien, un support. Je parle au passé, mais je pourrais parler au présent aussi. C'est que des messages de soutien et d'affection que nous donnent aujourd'hui les Français.»

L’avenir des Bleus

«Quand on a monté l'équipe après la Coupe du monde au Japon, on avait une équipe qui avait 24 ans de moyenne d'âge. Contre l'Afrique du Sud, on avait 27 ans de moyenne d'âge. Dans quatre ans, si elle ne bouge pas, l'équipe aura 31 ans de moyenne d'âge. En fonction du turnover, on peut monter, sur l'expérience collective, de deux ans et de 20 sélections. A partir de là, je pense que l'équipe sera plus forte que celle qui a perdu d'un point contre l'Afrique du Sud.»