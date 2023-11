Ligue Europa : Toulouse s’offre Liverpool, Rennes et l'OM s'imposent contre les Grecs du «Pana» et de l'AEK… Ce qu’il faut retenir de la 4e journée

Lors de la 4e journée de la Ligue Europa, ce jeudi 9 novembre, Toulouse s’est offert une victoire de prestige contre Liverpool, Rennes a battu le Panathinaïkos et l'OM s'est imposé sur la pelouse de l'AEK Athènes. Voici ce qu’il faut retenir.

Toulouse-Liverpool : 3-2

«Sur un malentendu, ça peut marcher» avaient déployé comme tifo les supporters du Téfécé en référence à Jean-Claude Dusse et la comédie Les Bronzés font du ski. Et cela a fonctionné. Toulouse a créé la sensation en battant Liverpool 3-2, jeudi dans son Stadium lors de la 4e journée de la Ligue Europa. Largement surclassé à Anfield (5-1) il y a deux semaines, le TFC a pris une belle revanche. Des buts de l'ailier norvégien Aron Donnum (36e), de l'attaquant néerlandais Thijs Dallinga (58e) et de l'avant-centre camerounais Frank Magri (76e) ont offert la victoire au TFC. Les Toulousains ont en outre profité du revers de l'Union Saint-Gilloise à Linz (3-0) pour remonter à la deuxième place du groupe E, avec 7 points derrière les Reds toujours leaders avec 9 points.

ILS L'ONT FAIT !!!





APRÈS NAPLES EN 1986, UNE NOUVELLE LÉGENDE TOMBE AU STADIUM !!! LES REDS DE LIVERPOOL SONT RENVERSÉS PAR NOS PURPLES !! #DeboutToujours pic.twitter.com/RSK4BtGczI — Toulouse FC (@ToulouseFC) November 9, 2023

Rennes-Panathinaïkos : 3-1

Réduit à 10 après l'expulsion de Jeanuël Belocian, le Stade Rennais s’est tout de même imposé face au Panathinaïkos (3-1), ce jeudi. A la peine en Ligue 1 (11e), les hommes de Bruno Genesio ont affiché un visage conquérant sur la scène européenne. Fabian Rider a d’abord ouvert le score rapidement (9e). Mais les Grecs ont égalisé sur un penalty transformé par Fotis Ioannidis (34e), suite à la faute de Belocian. En seconde période, Ibrahim Salah reprenait victorieusement une frappe déviée de Ludovic Blas, avait réveillé le Roazhon Park (65e). Cinq minutes plus tard, c’est Nemanja Matic qui a obtenu un penalty transformé en force par Blas (70e). Les Bretons font une excellente opération en portant leur total à 9 points en quatre journées.







À 10 contre 11 pendant près d’une heure, les Rennais s’imposent au mental face au Panathinaïkós !#SRFCPAO 3-1 pic.twitter.com/8aNLgLDgTp — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 9, 2023

AEK Athènes-OM : 0-2

Une victoire très importante. En difficulté en championnat (9e place), l'OM se refait la cerise en Ligue Europa. En déplacement en Grèce ce jeudi soir, les hommes de Gennaro Gattuso se sont offerts un succès précieux contre l'AEK Athènes (0-2). Dans une ambiance festive, comme à l'aller, entre les deux clans de supporters amis des deux clubs, les Marseillais l'ont emporté grâce à des buts de Chancel Mbemba (25e) et Ismaïla Sarr (90e+3). Avec ces trois nouveaux points, les Phocéens, qui remportent leur premier succès de la saison à l'extérieur, prennent les commandes du groupe B (8 pts) devant Brighton (7 pts). L'autre enseignement de cette soirée, Marseille sera encore européen en février prochain. Soit encore en C3 ou bien reversé en Ligue Europa Conférence.

90+7’ | #AEKOM -br>







C’est terminé à Athènes ! Au gré d’une victoire au forceps, les hommes de Gennaro Gattuso récupèrent la 1ère place du groupe B d’@EuropaLeague avec 9 points en 4 rencontres





Prochaine échéance face à Lens… pic.twitter.com/0givKNplqc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 9, 2023

Ligue Europa Conférence

Slovan Bratislava-Lille : 1-1

En Ligue Europa Conférence, Lille, malgré son match nul (1-1) contre le Slovan Bratislava reste encore maître de son destin et leader de son groupe avec huit points.