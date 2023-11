NBA : la soirée cauchemardesque de Victor Wembanyama à New York

Victor Wembanyama a vécu une soirée très compliquée, dans la nuit de mercredi à jeudi, lors de la lourde défaite des Spurs sur le parquet des Knicks de New York en NBA (126-105).

Fini l’euphorie. L’enthousiasme suscitée par son arrivée et ses débuts en NBA s'est envolé. En déplacement sur le parquet mythique du Madison Square Garden, Victor Wembayama et San Antonio ont vécu une nouvelle soirée cauchemardesque. Les Spurs ont été surclassés par les Knicks de New York (126-105) sans que le Français ne puisse rien n’y faire.

Victor Wembanyama.





14 points



9 rebonds



2 ast / 1 blk





Les Spurs s'inclinent au MSG 105-126 pic.twitter.com/gpnc0CTtEn — NBA France (@NBAFRANCE) November 9, 2023

Comme ses coéquipiers, le Français est complétement passé à côté de son match, et notamment de sa première période. Il a tout simplement fallu attendre la fin du troisième quart-temps pour le voir marquer son premier panier dans le jeu. S’il a été plus en vue dans le second acte, terminant le match à 14 points (9 rebonds, 2 passes, 1 contre), il était bien trop tard pour éviter une nouvelle déconvenue à son équipe

«Nous avons mal démarré collectivement, on est jeune, l’équipe la plus jeune de la ligue, on apprend. On va connaître comme tout le monde des séries de défaites, le plus important est de savoir rebondir. On y arrivera bientôt, ça passera par des défaites et des difficultés», a confié «Wemby», chambré par le public qui lui a lancé des «surcôté, surcoté !» pendant la rencontre.

Et c’est peu de dire que les Spurs connaissent une période difficile. Ils viennent d’enchaîner un 3e revers consécutif, après avoir été renversés par Toronto (123-116) et surclassés par Indiana. Victor Wembanyama et San Antonio, qui ont désormais un bilan négatif (3 victoires, 5 défaites), vont tenter de se relever lors de la venue de Minesota emmené par Rudy Gobert. Un rendez-vous qui promet un duel en haute altitude entre les deux Français.