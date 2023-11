Surf : une Australienne bat le record du monde de la plus haute vague surfée par une femme (vidéo)

L’Australienne Laura Enever a établi le nouveau record du monde de la plus haute vague surfée par une femme sans l’aide d’un jet-ski, avec une hauteur de 13,3 mètres.

Elle est entrée dans l'histoire. Laura Enever a battu le record du monde de la plus haute vague surfée par une femme sans l’aide d’un jet-ski avec une hauteur de 13,3 mètres. La surfeuse australienne a réalisé son incroyable performance le 22 janvier dernier, au large de l’île hawaïenne d’Oahu.

Si son record vient seulement d’être validé, c’est en raison des nombreuses vérifications effectuées par les juges du Guinness Book pour valider son exploit. Laura Enever a ainsi effacé des tablettes le précédent de record d’Andrea Moller, qui avait surfé une vague de 12,8 mètres, il y a huit ans.

«Quand la vague est arrivée, j’étais à l’endroit idéal. Je me suis retournée et j’ai juste eu à donner quelques coups de rame, c’était comme si la vague me prenait avec elle. (…) J’étais trop contente, il n’existe rien de tel» que ce sentiment, s’est félicitée Laura Enever, interrogée par le Sydney Morning Herald.

Le record absolu de la plus grosse vague jamais surfée est détenu par Sebastian Steudtner avec une hauteur 26,21 mètres en octobre 2020, sur le célèbre spot de Nazaré au Portugal. Pour réaliser sa prouesse, l’Allemand avait été tracté par un jet-ski.