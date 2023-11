NBA : quand Victor Wembanyama et Rudy Gobert s’affrontaient à Nanterre (vidéo)

Prêts à s'affronter dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 novembre avec leurs franchises respectives des San Antonio Spurs et des Minnesota Timberwolves, Victor Wembanyama et Rudy Gobert vont se retrouver pour la première fois sur un parquet de la NBA.

Un duel au sommet entre Français. Victor Wembanyama, l’attraction de ce début de saison de NBA, et Rudy Gobert, élu meilleur défenseur de la Grande Ligue à trois reprises, vont s’affronter dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 octobre, à 2h du matin (heure de Paris), à l’occasion de la rencontre de saison régulière entre les San Antonio Spurs et les Minnesota Timberwolves.

Cette rencontre officielle entre les deux géants du basketball français sera une première. Mais par le passé, Victor Wembanyama et Rudy Gobert ont eu l’occasion de se défier lors d’entraînements. L’un d’entre eux a ressurgi sur les réseaux sociaux, à quelques heures de la rencontre.

Un gabarit impressionnant à 16 ans

Datée du 17 octobre 2020 et publiée par le club de Nanterre 92, où évoluait à l’époque le jeune Victor Wembanyama, âgé alors de 16 ans, la séquence filmée affiche le jeune Français, en compagnie de Rudy Gobert, mais également de l’international français du Real Madrid, Vincent Poirier, et du jeune Maxime Raynaud, qui évolue actuellement à Stanford, dans le championnat universitaire américain.

Sur les extraits publiés par la formation francilienne, on y apercevait déjà les facilités du jeune Victor Wembanyama, bien épaulé par Maxime Raynaud, récemment sacré champion d’Europe avec les moins de 20 ans.

@rudygobert27 a voulu montrer que @utahjazz était au moins du même niveau que @Nanterre92 et que nos paniers étaient solides#WeAreJSF pic.twitter.com/xNpAGFBkPT — Nanterre 92 (@Nanterre92) October 17, 2020

Mais à l’époque, l’expérience et le gabarit beaucoup plus imposant de Rudy Gobert, assisté par Vincent Poirier, avaient fait la différence face à un frêle Victor Wembanyama. Leur prochain duel sera attendu, notamment pour la course au titre de meilleur défenseur de la saison en NBA.