Brésil : une bagarre générale éclate sur le terrain entre les supporters de Coritiba et Cruzeiro (vidéo)

Au Brésil, une bagarre générale a éclaté, ce samedi, sur la pelouse entre les supporters de Coritiba et Cruzeiro en fin de seconde période. La rencontre a été interrompue avant d’aller à son terme.

La situation a dégénéré dans le temps additionnel. A la lutte dans le bas du tableau dans le championnat du Brésil, Coritiba (19e) et Cruzeiro (17e) ont vu leur rencontre être interrompue par une bagarre générale, qui a éclaté sur le terrain entre supporters des deux clubs. Dans les arrêts de jeu de la seconde période, alors que leur équipe était menée (1-0), les fans de Cruzeiro sont parvenus à entrer sur la pelouse avant d’être rejoints par ceux de Coritiba.

Cenas lamentáveis!





Após o gol do Coritiba no fim do segundo tempo, torcedores do Cruzeiro e do Coxa invadiram o campo da Vila Capanema e entraram em conflito pic.twitter.com/pjAkbsfrRI — ge (@geglobo) November 11, 2023

Très rapidement, les supporters des deux camps en sont venus aux mains et de violents coups ont été échangés. Certains ont même utilisé les panneaux publicitaires présents sur le bord du terrain. Plusieurs minutes ont été nécessaires pour ramener un semblant de calme, alors que la rencontre a évidemment été interrompue et les joueurs renvoyés au vestiaire.

Les blessés ont été pris en charge par les secours et tous les supporters de Cruzeiro ont été expulsés du stade. Et après 45 minutes d’interruption, le match a repris pour disputer les dernières minutes avec seulement quelques spectateurs dans les tribunes. Coritiba a finalement préservé son avantage pour décrocher une précieuse victoire dans la course au maintien, même s’il semble compliqué avec huit points de retard sur Vasco de Gama (16e), premier non-relégable, et deux matchs en plus.