Antoine Griezmann : le détail des 300 buts inscrits par l’attaquant français

Encore buteur, dimanche soir, lors de la victoire de l’Atlético Madrid contre Villarreal en clôture de la 13e journée de Liga (3-1), Antoine Griezmann a inscrit le 300e but de sa carrière.

C’est un Antoine Griezmann en très grande forme qui a rejoint l’équipe de France. Très en vue depuis le début de la saison, l’attaquant tricolore a encore été l’un des principaux artisans de la victoire de l’Atlético Madrid, dimanche soir, face à Villarreal en clôture de la 13e journée de Liga (3-1). Le champion du monde 2018 a été décisif avec une passe décisive sur l’égalisation d’Alex Witsel (45e+1) avant de trouver le chemin des filets pour permettre aux Colchoneros de prendre l’avantage (80e).

300 - @AntoGriezmann have reached 300 goals as professional player in all competitions (club + country):





169 - @atletienglish



52 - @RealSociedadEN



44 - @equipedefrance



35 - @FCBarcelona





Tercentenary. pic.twitter.com/RTVoDvR16F

— OptaJose (@OptaJose) November 13, 2023