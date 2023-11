Dani Alves : accusé de viol, le Brésilien va être jugé par la justice espagnole

Accusé du viol par une jeune femme et incarcéré depuis dix mois à Barcelone, l’ancien défenseur brésilien Dani Alves va être jugé par la justice espagnole.

Il va devoir s’expliquer devant la justice espagnole. Accusé de viol par une jeune femme, Daniel Alves va être jugé pour agression sexuelle (catégorie pénale comprenant le viol en Espagne).

Au terme de plusieurs mois d’enquête, les déclarations de la victime et des témoins ainsi que les expertises sont autant de preuves suffisantes et d’«indices rationnels» pour l’ouverture d’un procès et renvoyer l’ancien défenseur brésilien devant un tribunal.

Une peine de 8 à 10 ans de prison ?

L’accusation et le ministère public ont désormais cinq jours pour présenter leurs conclusions, alors qu’une peine de huit à dix ans d’emprisonnement pourrait être requise contre Daniel Alves, incarcéré depuis dix mois dans une prison de la banlieue de Barcelone.

De son côté, la défense dispose du même délai pour présenter des documents permettant de prouver l’innocence de l’ancien international auriverde. Elle devrait notamment insister sur le caractère consenti de la relation sexuelle.

L’avocate de Daniel Alves a par ailleurs demandé l’annulation de la procédure et le classement sans suite de cette affaire, estimant que le caractère confidentiel de la procédure a été «continuellement violé». La date du procès sera déterminée lorsque ces deux procédures seront réalisées.

Les faits remonteraient au 30 décembre dernier dans les toilettes dans la zone VIP d’une discothèque de Barcelone. Dans un premier temps, Dani Alves avait nié avoir eu une relation sexuelle avec la jeune femme avant de livrer plusieurs versions et de finalement admettre avoir menti pour cacher son infidélité.

S’il a reconnu avoir eu une relation sexuelle par pénétration, il a assuré qu’elle était consentie. Une version que conteste la victime présumée. Et depuis son incarcération, le 20 janvier dernier, il a vu ses différentes demandes de libération être refusées par la justice espagnole par crainte qu'il ne quitte l’Espagne pour fuir au Brésil, alors qu’aucun accord d’extradition n’existe entre les deux pays.