Arabie saoudite : le club de Karim Benzema et N’Golo Kanté a trouvé son nouvel entraîneur

Une semaine après le renvoi de l’entraîneur portugais Nuno Espirito Santo, le club saoudien d’Al-Ittihad, où évolue notamment Karim Benzema et N’Golo Kanté, aurait trouvé son nouveau coach.

Al-Ittihad tient-il le successeur de Nuno Espirito Santo ? Une semaine après avoir remercié le technicien portugais, le club saoudien, où évolue notamment Karim Benzema et N’Golo Kanté, aurait trouvé son successeur au poste d’entraîneur. Et il ne s’agit pas de Zinédine Zidane ou encore de Laurent Blanc, qui étaient visés par les dirigeants, mais de Marcelo Gallardo.

Libre depuis son départ de River Plate, il y a bientôt un an, le coach argentin, qui était en contact avec l’OM l’été dernier, serait tout proche de s’engager avec le champion d’Arabie saoudite en titre. L’ancien meneur de jeu devrait signer un contrat d’un an et demi, soit jusqu’en juin 2025, avec une option de prolongation de 18 mois supplémentaires. Et il pourrait faire ses débuts sur le banc d’Al-Ittihad, 5e de Saudi Pro League à onze points du leader Al-Hilal, lors du déplacement, le 24 novembre prochain, sur la pelouse d’Al-Ettifaq.

En plus des résultats et des prestations de son équipe, son entente avec Karim Benzema sera scrutée. Nuno Espirito Santo avait notamment été remercié après avoir eu une altercation avec l’attaquant français à la mi-temps d’un match de Ligue des champions asiatique et les deux hommes auraient entretenu des relations très tendues. Et preuve que le départ du Portugais semble avoir libéré l’ancien joueur du Real Madrid, Karim Benzema a été l’auteur d’un triplé et d’une passe décisive lors de la large victoire contre Abha en fin de semaine dernière (4-2).