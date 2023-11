Euro 2024 : voici le ballon officiel et high-tech de la compétition

Le ballon officiel de l’Euro 2024, qui aura lieu du 14 juin au 14 juillet en Allemagne, a été dévoilé ce mercredi 15 novembre.

«Fussballliebe». C’est le nom du ballon officiel du Championnat d’Europe des nations de football, l’Euro 2024, qui foulera toutes pelouses des terrains en Allemagne du 14 juin au 14 juillet, comme l’a révélé ce mercredi Adidas.

En français dans le texte, «l’amour du football» est le tout premier ballon connecté de l’Euro. Il est en effet équipé de la technologie Connected Ball d’Adidas, qui envoie des données précises et en temps réel sur le ballon aux arbitres surveillant le match par vidéo.

Un «ballon assistant» des arbitres

«En exploitant les données relatives à la position des joueurs avec une IA, cette innovation vient compléter la technologie semi-automatisée de détection de hors-jeu et l’UEFA et représente une aide précieuse pour prendre des décisions plus rapides au cours des matchs, peut-on lire sur le communiqué de l’équipementier. Développée en étroite collaboration avec Kinexon, la technologie Connected Ball d’Adidas aide également les arbitres assistants vidéo à identifier chaque contact avec le ballon, ce qui réduit le temps passé à résoudre la question des fautes de main et les penalties.» Une sorte de nouvel assistant pour les arbitres.

Adidas

Ce ballon est «décoré de motifs en forme d’ailes noires aux bords colorés et mis en valeur par des points de couleur, qui symbolisent le mouvement du ballon et l’énergie qui imprègne le football. Les couleurs vives (le rouge, le bleu, le vert et l’orange) célèbrent quant à elle la vitalité que les nations concurrentes apportent au championnat et la pureté simple du football, qui lui vaut d’être aimé dans le monde entier. Enfin, on trouve sur le ballon le nom de chacune des villes accueillant le championnat, accompagné d’une illustration représentant son stade.»