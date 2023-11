Italie : l’ancienne chroniqueuse de «L’Equipe du Dimanche» Alessandra Bianchi est décédée

Ancienne chroniqueuse de «L’Equipe du Dimanche» sur Canal+, la journaliste italienne Alessandra Bianchi est décédée, a annoncé, mardi soir, le journal La Repubblica. Elle avait 59 ans.

Pendant de longues années, elle a été la voix et l’ambassadrice du football italien en France. Ancienne chroniqueuse de «L’Equipe du Dimanche» sur Canal+, Alessandra Bianchi est décédée, a annoncé, mardi soir, le journal La Repubblica, sans préciser les raisons de sa mort. La journaliste italienne était âgée de 59 ans.

Depuis plusieurs années, Alessandra Bianchi, qui avait commencé sa carrière dans le quotidien sportif italien Corriere dello Sport, travaillait au pôle communication de la Lega Pro (3e division du championnat d’Italie). Et l’instance lui a rendu un vibrant hommage la décrivant comme «une collègue et une journaliste de grande valeur» ainsi qu'«une personne extraordinaire».

Grande passionnée de l’AS Roma et de Francesco Totti, Alessandra Bianchi était reconnaissable à sa voix cassée et son accent italien. A l’annonce de sa disparition, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, venant notamment de ses anciens collègues et employeurs comme Canal+.

«Toute l’équipe de CANAL+ est bouleversée d’apprendre le décès de son ancienne collègue, et amie, Alessandra Bianchi. Alessandra a été, pour nos abonnés, la voix du football italien dans L’Equipe du Dimanche. Sa passion pour le football, ses analyses, sa voix et son sourire resteront gravés en nous à jamais. Nous nous joignons à sa famille et à ses proches dans leur peine», a posté le Groupe Canal+ sur X (anciennement Twitter). Toute l’équipe de CNEWS se joint à cet hommage.

Ses funérailles auront lieu, ce jeudi, à partir de 8h à Rome et elle sera inhumée à la chapelle de San Nicola al Borghetto dei Pescatore (Ostie).