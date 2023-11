Ares 17 : «Baki» manque la pesée pour son combat, Cédric Doumbè se moque de lui

Cédric Doumbè s’est moqué de Baysangur Chamsoudinov, surnommé «Baki», dont le combat contre Felix Klinkhammer, prévu ce vendredi, à l’Ares 17, a été annulé après avoir manqué la pesée.

Trop lourd sur la balance. Alors qu’il devait affronter Felix Klinkhammer, ce vendredi, à l’Ares 17, organisé au Palais des Sports Marcel-Cerdan à Levallois-Perret, Baysangur Chamsoudinov, surnommé «Baki», a vu son combat être annulé après avoir manqué la pesée. Le combattant français de MMA aurait affiché un peu plus de 1 kilo de trop pour pouvoir se battre pour la ceinture des welterweights.

Si les organisateurs vont essayer «de reprogrammer le combat pour ARES 18 le 15 décembre», Cédric Doumbè ne s’est pas fait prier pour se moquer de lui avec plusieurs messages postés sur les réseaux sociaux. «Je sais que c’est bon mais plus de combat et moins de dégustation s’il te plaît. Palmarès : j’ai raté le poids à force de parler de mon idole Doumbé», a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter). Un peu plus tôt, il avait publié un premier message chambreur. «‘Doumbè c’est pas un défi’. J’avoue le défi c’est le poids».

Depuis plusieurs semaines, les deux hommes ne cessent de se provoquer avec des messages moqueurs sur les réseaux et Cédric Doumbè avait accepté d’affronter «Baki», invaincu en 7 combats (3 victoires par TKO, 4 à la décision). Et il a promis d’«éteindre» son rival comme Jordan Zebo, qu’il a mis KO en seulement neuf secondes, fin septembre, au PFL (Professional Fighters League) du Zénith de Paris. Même si le chemin pour que le combat devienne officiel reste long, puisque les négociations ne semblent pas avoir commencé entre les différentes parties.