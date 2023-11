«Je vais rejouer» : Rafael Nadal annonce son retour sur les courts

Absent du circuit depuis bientôt un an, Rafael Nadal pourrait bientôt faire son retour sur les courts et renouer avec la compétition. Même si aucune date n’a encore été fixée.

Enfin le bout du tunnel pour Rafael Nadal ? Éloigné du circuit depuis bientôt un an, Rafael Nadal (37 ans) pourrait bientôt faire son grand retour sur les courts. «Si vous voulez quelque chose de nouveau que je ne vous ai pas dit jusqu’à présent, alors sincèrement je crois que je vais rejouer», a-t-il confié, mercredi, lors d’une conférence de presse organisée avec son médecin.

Mais le Majorquin, qui n’a plus rejoué depuis janvier dernier et son élimination au 2e tour de l’Open d’Australie, où il a contracté une sérieuse blessure au psoas-iliaque de la jambe gauche, n’a pas fixé de date, ni de lieu. «Je ne suis pas en mesure de dire si ce sera à tel ou tel endroit, mais je suis content de la façon dont les choses évoluent. Il y a quelques semaines, je n’étais pas en mesure de dire si je pourrais revenir, mais les progrès ont été positifs», a-t-il ajouté.

Pas d'objectif encore fixé

Et alors qu’il a repris l’entraînement depuis plusieurs semaines dans son académie, reste à savoir si l’Espagnol, retombé à la 664e place mondiale, sera en mesure de retrouver son meilleur niveau. «Je sens qu’il sera difficile de retrouver un très haut niveau de tennis, mais si je n’avais pas eu l’espoir d’être à nouveau compétitif, je n’aurais pas fait le travail que j’ai fait au cours de ces mois, l’effort que cela implique après une carrière très longue, que les années alourdissent», a-t-il expliqué.

Tout en étant conscient qu’il lui sera compliqué de rivaliser pour remporter un 23e titre du Grand Chelem. «Je ne vais pas gagner plus de Grands Chelems que Novak Djokovic, mais je vais me donner l’opportunité d’en profiter à nouveau», a confié Rafael Nadal. Et pour lui, un retour sur les courts sera déjà une victoire.