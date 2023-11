UFC : une ex-combattante propose de mettre son cerveau à disposition pour la recherche

Julie Kedzie, ancienne combattante MMA de l’UFC, a annoncé ce mercredi 15 novembre, faire don de son cerveau à la science pour développer la recherche sur les traumatismes crâniens.

Une annonce très particulière. Atteinte de plusieurs symptômes d’encéphalite traumatique après ses années de combattante, Julie Kedzie, anciennement à l’UFC, a déclaré qu’elle voulait confier son cerveau à la science pour développer la recherche sur les traumatismes crâniens.

«J'ai été frappé tellement de fois à la tête, alors autant voir ce qu'il s'y passe à l'intérieur et tirer profits des données recueillies», a expliqué à la BBC Sport l’Américaine, au bilan de 16 victoires pour 13 défaites en MMA. Son objectif est que ce don, qui se fera post-mortem, vienne en aide à la recherche et la «cause des femmes» dans le MMA.

Julie Kedzie: Retired #UFC fighter pledges to donate brain to @ConcussionLF for #CTE research.



She has suffered with depression, anxiety, hyperactivity, impulsiveness and lack of sleep since retiring from mixed martial arts in 2013. https://t.co/OYAqIPR7Mt

— Chris Nowinski, Ph.D. (@ChrisNowinski1) November 15, 2023