Équipe de France : les Bleus s'offrent une victoire historique face à Gibraltar (14-0)

L'équipe de France s'est imposée très largement face à Gibraltar (14-0) lors des qualifications à l'Euro 2024. Une victoire historique puisque les Bleus battent leur record du succès le plus large, datant de près de 30 ans.

Une nouvelle ligne dans les livres d'histoire. Avec sa victoire face à Gibraltar lors de la 7e journée des qualifications à l'Euro 2024, les Bleus se sont offerts le plus large succès de leur histoire, effaçant le précédent record de 1995 et une victoire contre l'Azerbaïdjan (10-0) à Auxerre. À l'Allianz Riviera de Nice, 28 ans plus tard, les hommes de Didier Deschamps ont déroulé face à l'adversaire le plus faible du groupe (aucune victoire en 7 matchs) pour établir ce nouvel exploit, encore loin du 31-0 infligé par l'Australie face Samoa en 2001, record absolu dans un match officiel.

Waren Zaïre-Emery, première historique et contrastée

Outre l'avalanche de buts, l'autre attraction de la soirée s'appelait Waren Zaïre-Emery, qui est devenu le plus jeune joueur à porter le maillot Bleu depuis 1914. À 17 ans, 8 mois et 10 jours, le jeune prodige du Paris Saint-Germain a connu sa première sélection chez les A, dépassant Eduardo Camavinga et ses 17 ans, 9 mois et 29 jours.

Le Madrilène, blessé lors de cette trêve internationale, détenait également un autre record : celui du plus jeune buteur en Équipe de France, à 17 ans, 10 mois et 27 jours. Une nouvelle ligne effacée par Waren Zaïre-Emery dès la 16e minute du match, puisque le n°8 tricolore est venu tromper le gardien après un centre de Coman.

La joie fût pourtant de courte durée, car, sur l'action, le jeune «titi parisien» s'est blessé à la cheville et a dû quitter ses partenaires prématurément. Il doit passer des examens prochainement pour déterminer la durée de son indisponibilité. Une blessure qui n'arrange pas du tout le PSG.

Mbappé, puissance 300

