Équipe de France : comment les Bleus peuvent-ils finir l’année en tête du classement Fifa ?

Actuellement deuxième derrière l’Argentine, championne du monde en titre, l’équipe de France a la possibilité de terminer l’année en tête du classement Fifa pour la 2e fois de son histoire.

Ce sera l’un des enjeux de son match en Grèce. L’équipe de France se déplace, ce mardi, à Athènes pour son dernier match des éliminatoires à l’Euro 2024. Avant cette ultime rencontre, les Bleus ont déjà en poche leur qualification pour la compétition, qui aura lieu en Allemagne l’été prochain (14 juin-14 juillet), et sont même assurés de terminer à la 1ère place de leur groupe. Mais ils n’iront pas «en Grèce pour faire de la balade ou de la visite», a assuré Didier Deschamps. Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont tenter de terminer cette campagne de qualification sans le moindre accroc, avec un 8e succès en autant de rencontres. De plus, une hypothétique victoire pourrait leur permettre de finir l’année en tête du classement Fifa.

La France occupait la 2e place de ce classement derrière l’Argentine, championne du monde en titre, lors de sa dernière actualisation à la fin du mois d’octobre. Mais la défaite de l’Albiceleste concédée, ce jeudi, à domicile face à l’Uruguay en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, combinée à la victoire des Tricolores, samedi soir, face à Gibraltar (14-0) a inversé la position entre les deux nations. L’équipe de France trône ainsi provisoirement au sommet de la hiérarchie mondiale et elle sera assurée de conserver la tête en cas de victoire face aux Grecs, peu importe le résultat entre le Brésil et l'Argentine mardi soir.

Ce serait seulement la deuxième fois dans l’histoire que les Bleus réussissent cette prouesse. S’ils ont remporté deux Coupes du monde (1998, 2018), ils n'ont terminé l’année à la 1ère place du classement Fifa qu’à une seule reprise, en 2001. Une autre époque, où Kylian Mbappé, par exemple, avait à peine trois ans...