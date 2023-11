Formule 1 : Max Verstappen en maître à Las Vegas, Ocon dans le top 10

Deuxième sur la grille de départ, Max Verstappen (Red Bull) s’est imposé lors du Grand Prix de Las Vegas qui avait lieu ce dimanche 19 novembre. Le Néerlandais signe sa 18e victoire de la saison. Le pilote français Esteban Ocon (Alpine) termine dans le top 10.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), déjà assuré d'un troisième titre de champion du monde, a remporté le Grand Prix de Las Vegas. Le pilote âgé de 26 ans signe sa 18e victoire en 21 courses cette saison.

Pour le grand retour de la Formule 1 dans la cité du jeu, 41 ans après les Grand Prix du Caesars Palace, Verstappen a devancé la Ferrari de Charles Leclerc et la deuxième Red Bull de Sergio Pérez, qui sera vice-champion du monde en fin de saison. Le deux Français de chez Alpine, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont respectivement terminé 4e et 11e.

MAX VERSTAPPEN WINS IN LAS VEGAS!





The World Champion fought back hard to re-take the race lead, and never looked back #LasVegasGP #F1 @redbullracing @Max33Verstappen pic.twitter.com/ZyQF8htNN1 — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Parti en pole position, le Monégasque Charles Leclerc a été doublé dès le premier virage par Max Verstappen grâce à une manœuvre illicite, sanctionnée de 5 secondes d'arrêt plus tard par les commissaires. Repassé en tête au 16e tour (sur 50), Leclerc a définitivement cédé face au Néerlandais au 37e tour.

Alors que le drapeau à damier était tenu par Justin Bieber, Verstappen a chanté dans sa radio «Viva Las Vegas», après avoir franchi la ligne d'arrivée. Le Néerlandais a pourtant largement critiqué la tenue de la course durant la semaine, déplorant la qualité du circuit et la place du show par rapport à l'aspect sportif.

Au classement constructeurs, Ferrari est revenu à quatre points de Mercedes pour la 2e place derrière Red Bull, déjà titré, avant le 22e et dernier Grand Prix de la saison qui aura lieu la semaine prochaine à Abou Dhabi.

Le top 10 de la course

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Sergio Pérez (Red Bull)

4. Esteban Ocon (Alpine)

5. Lance Stroll (Aston Martin)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. George Russell (Mercedes)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Oscar Piastri (McLaren)