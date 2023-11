Kylian Mbappé : le détail des 300 buts inscrits par l’attaquant français

Auteur d’un triplé, samedi soir, avec l’équipe de France face à Gibraltar en éliminatoires de l'Euro 2024 (14-0), Kylian Mbappé a franchi la barre des 300 buts inscrits depuis le début de sa carrière, clubs et sélection confondus.

Et de trois qui font 300 ! Kylian Mbappé a participé, samedi soir, au festival de l’équipe de France contre Gibraltar en éliminatoires de l’Euro 2024 (14-0) avec un magnifique triplé. Comme une semaine plus tôt à Reims avec Paris (0-3). Et son 3e but sur la pelouse de l’Allianz Riviera de Nice avait un goût particulier pour l’attaquant du PSG, également auteur de trois passes décisives durant la rencontre. En trompant le gardien de Gibraltar Dayle Coleing d’un lob délicieux de près de 45m, il a marqué le 300e but de sa carrière, clubs et sélection confondus. A seulement 24 ans. Ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo n’ont réalisé une telle performance au même âge.

300 - Kylian Mbappé a marqué son 300e but en carrière (club + sélection). Il a accompli cette performance avant ses 25 ans, ce que ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni Neymar n'ont réussi avant lui. Génie. pic.twitter.com/yXslO3Kxlc — OptaJean (@OptaJean) November 18, 2023

A l’issue de la rencontre, Kylian Mbappé a préféré commenter la performance collective des Bleus, plutôt que sa nouvelle prouesse. «Les 300 buts ? Ça passe au second plan, l’équipe passe avant tout. J’ai toujours voulu marquer l’histoire de mon sport. Certains ont marqué 800 ou 850 buts, 300 c’est ridicule. Le collectif, ça a plus de valeur que les records individuels», a-t-il confié au micro de TF1.

Quoi qu’il en dise, cela reste remarquable. Surtout à son âge, lui qui fêtera ses 25 ans dans un mois (20 décembre). Dans le détail, Kylian Mbappé compte 46 buts en équipe de France et n’est devancé que par Olivier Giroud (56 buts) et Thierry Henry (51 buts). Ses 254 autres buts ont été inscrits en clubs, 27 avec Monaco et 227 buts avec le PSG, dont il est le meilleur buteur de l’histoire. Un compteur qui devrait inlassablement continuer d’augmenter, en équipe de France comme en club.