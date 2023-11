Ligue 1 : Bruno Genesio quitte Rennes, Julien Stéphan fait son retour sur le banc

Une semaine après la défaite contre Lyon en Ligue 1 (0-1), Bruno Genesio a quitté, ce dimanche, son poste d’entraîneur de Rennes et est remplacé par Julien Stéphan, de retour deux ans et demi après son départ.

Un départ et un retour au Stade Rennais. Comme attendu depuis une semaine, après la défaite concédée contre Lyon en Ligue 1 (0-1), Bruno Genesio a quitté, ce dimanche, son poste d’entraîneur du club breton. Il est remplacé par Julien Stéphan, qui revient à la tête de la formation rennaise deux ans et demi après son départ, survenu en mars 2021 avant d’être remplacé quelques jours plus tard par… Bruno Genesio.

Communiqué officiel du Stade Rennais F.C. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 19, 2023

«D’un commun accord avec le Stade Rennais F.C., et pour des raisons notamment personnelles, Bruno Genesio quitte ses fonctions d’entraîneur général», a indiqué le club, ce dimanche, dans un communiqué, saluant «son parcours en Rouge et Noir» et lui souhaitant «le meilleur pour la suite de sa carrière».

Julien Stéphan, qui sera présenté ce lundi lors d’une conférence de presse, aura la lourde tâche de redresser la barre d'une équipe en difficulté. Les coéquipiers de Benjamin Bourigeaud occupent actuellement la 13e place de Ligue 1 avec seulement 12 points, en n'ayant pris qu’un point sur les cinq dernières rencontres de championnat. Il y a urgence chez les Rennais, qui pourront tenter de relever la tête avec la réception de Reims (5e), dimanche prochain.