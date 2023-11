MotoGP : première victoire pour Fabio Di Giannantonio au Qatar, Francesco Bagnaia se rapproche du titre

Fabio Di Giannantonio a décroché, ce dimanche, la première victoire de sa carrière en MotoGP lors du Grand Prix du Qatar, devant Francesco Bagnaia, qui s’est rapproché du titre de champion du monde avant la dernière course de la saison la semaine prochaine à Valence.

L’Italie à la fête. Pour sa deuxième saison dans la catégorie reine, Fabio Di Giannantonio a décroché, ce dimanche, la première victoire de sa jeune carrière en MotoGP en remportant le Grand Prix du Qatar. Parti en deuxième position sur la grille de départ, l’Italien a devancé ses compatriotes Francesco Bagnaia et Luca Marini. Mais la très bonne opération a été réalisé par «Pecco» Bagnaia. Avec sa 2e place, lui qui a longtemps été en tête, il s’est rapproché d’un 2e titre de champion du monde consécutif.

PREMIÈRE VICTOIRE EN #MOTOGP POUR FABIO DIGIANNANTONIO !!





Superbe opération au championnat pour Bagnaia (P2), qui repart du #QatarGP avec 21 POINTS D'AVANCE sur Jorge Martin (P10) ! pic.twitter.com/cILluwZDYL — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) November 19, 2023

Alors que les deux pilotes étaient côte à côte en 2e ligne, le Transalpin a profité du mauvais départ et des difficultés tout au long de la course de son rival Jorge Marin, qui a dû se contenter de la 10e place à l’arrivée. L’Espagnol avait pourtant accentué le suspense grâce à sa victoire, la veille, sur la course sprint en revenant seulement à 7 points de Francesco Bagnaia, qui avait lui terminé à la 5e place. Mais il a vécu une course complétement différente et n’a jamais été en mesure de lutter. Tout comme Fabio Quartararo (7e) et Johann Zarco (12e).

Et Jorge Martin a peut-être dit adieu à ses rêves de couronne mondial. Il accuse désormais 21 points de retard sur Francesco Bagnaia, alors que 37 points seront distribués lors du dernier Grand Prix de la saison dans une semaine à Valence. A l’Italien de gérer cette avance en Espagne pour rester le maître de la MotoGP.