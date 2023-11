Éliminatoires Euro 2024 : composition, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur Grèce-France

Trois jours après sa victoire historique contre Gibraltar (14-0), l’équipe de France se déplace, ce mardi (20h45), en Grèce pour le dernier match des éliminatoires à l’Euro 2024. Avant cette ultime rencontre, les Bleus sont déjà qualifiés et assurés de terminer à la 1ère place de leur groupe.

Composition probable de l’équipe de France

Samba - Koundé, Todibo, Saliba, L. Hernandez - Rabiot, Fofana, Griezmann - Dembélé, Giroud, Mbappé (ou Kolo Muani)

Arbitre

Daniel Siebert a été désigné pour diriger ce match entre la France et la Grèce. Âgé de 39 ans, l'arbitre allemand dispose d’une solide expérience, officiant en Bundesliga depuis plus de dix ans. Il est également expérimenté au niveau européen (Ligue des champions, Ligue Europa…) et international (éliminatoires Euro et Coupe du monde, Coupe du monde 2022…).

Daniel Siebert a déjà arbitré l’équipe de France lors de la demi-finale de la Ligue des nations remportée contre la Belgique en octobre 2021. Et récemment, il a officié lors du match de Ligue des champions de Lens perdu sur la pelouse du PSV Eindhoven (1-0).

Stade

La rencontre se jouera la pelouse du stade Agia Sofia, située dans la banlieue nord-ouest d’Athènes. Cette enceinte, dotée de 32.500 places, est l’antre de l’AEK Athènes. Il y a une dizaine de jours, l’OM s’était imposé sur ce même terrain face à la formation grecque en Ligue Europa (0-2).

Match aller

Au match aller, le 19 juin dernier, les hommes de Didier Deschamps s’étaient imposés sur la pelouse du Stade de France grâce à un pénalty transformé par Kylian Mbappé (55e). Les Grecs avaient terminé la rencontre en infériorité numérique après l’expulsion de Konstantinos Mavropanos (69e).

Situation du groupe

Avant cette dernière journée des éliminatoires, les Bleus, qui comptent sept victoires en autant de rencontres, sont déjà qualifiés et assurés de terminer à la place de leur groupe (21 points) devant les Pays-Bas (15 points).

De son côté, la Grèce pointe à la 3e place (15 points), à trois points des Néerlandais, et elle ne peut plus finir devant les Oranjes. Les Grecs disputeront les barrages pour espérer se qualifier. L’Irlande (6 points) et Gibraltar (0 points) occupent les deux dernières places.

Diffusion TV

Cette dernière rencontre des éliminatoires à l’Euro 2024 entre la France et la Grèce sera à suivre en direct à partir de 20h45 sur TF1.