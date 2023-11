Football : la Coupe du monde 2022 responsable de l’augmentation des blessures ?

Selon une étude dévoilée ce lundi, le nombre de blessures dans le football a augmenté après l’organisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Un an tout juste après le coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le groupe d'assurance Howden a publié une étude des blessures dans le football pour la saison 2022-2023, particulière en raison de l'organisation du Mondial en plein hiver.

Cette étude a été réalisée sur analyse des effets de la surcharge du calendrier sur le bien-être des joueurs. On peut voir que les joueurs des championnats du Top 5 européen ont passé en moyenne huit jours de plus sur le banc de touche en raison de blessures dans les mois qui ont suivi le tournoi.

La Premier league devant la Bundesliga

Avant le Mondial 2022, 88 blessures (pour une indisponibilité moyenne de 11,35 jours) avaient été enregistrées. Une moyenne qui est passée à 19,41 jours en janvier 2023. Dans le détail, les blessures sont à la cheville (170 %), au mollet/tibia (200 %) et aux ischio-jambiers (130 %).

La Premier League est le championnat le plus touché avec 49 blessures dans les deux mois qui ont suivi le tournoi. La Bundesliga suit avec 46 blessures.

«Nous espérons que notre étude et notre analyse fourniront aux meilleurs clubs européens des informations supplémentaires alors qu'ils continuent à discuter avec les instances dirigeantes du football d'un meilleur ajustement des calendriers nationaux et internationaux et de la question générale de l'encombrement des matchs», a indiqué James Burrows, responsable des sports chez Howden.