Rugby : un champion du monde sud-africain de 1995 décède tragiquement

Champion du monde 1995, le rugbyman sud-africain Hannes Strydom est décédé ce dimanche 19 novembre à 58 ans.

Un drame dans le monde de l’ovalie. Via X (ex-Twitter), les Springboks ont annoncé, ce lundi 20 novembre, le décès de l'ancien deuxième ligne Hannes Strydom à 58 ans après un accident de voiture dans la soirée de dimanche.

Mr Mark Alexander has paid tribute to Hannes Strydom, the fifth member of the #Springboks squad that won the Rugby World Cup in 1995 who has passed away - more here: https://t.co/HM16gOLaPA pic.twitter.com/LfWUjU9W1b

— Springboks (@Springboks) November 20, 2023