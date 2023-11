Tanzanie–Maroc : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre en direct ce match des éliminatoires du Mondial 2026 ?

Le Maroc se déplace en Tanzanie ce mardi 21 novembre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne de télévision le regarder en direct.

Au tour du Maroc. Alors que toutes les grandes nations de l’Afrique ont déjà lancé leur quête d’un ticket pour le Mondial 2026, les Lions de l’Atlas marocains se lancent ce mardi en Tanzanie.

Les hommes de Walid Regragui, désormais attendus par tous après leur demi-finale de Coupe du monde au Qatar, devront se méfier des Étoiles du Kilimandjaro, comme ils sont surnommés.

La Tanzanie et le Maroc se sont affrontés à quatre reprises dans leur histoire et le bilan est plutôt équilibré avec deux victoires pour les Lions de l’Atlas, un match nul et un succès pour la Tanzanie.

Programme TV

Tanzanie-Maroc

Éliminatoires Coupe du monde 2026

Mardi 21 novembre

20h sur L’Equipe Live et Fifa+