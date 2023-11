Football : l'équipe de France termine les éliminatoires de l'Euro 2024 par un match nul en Grèce (2-2)

L'équipe de France de football, déjà qualifiée, a terminé les éliminatoires de l'Euro 2024 avec un match nul en Grèce (2-2), ce mardi soir, pour son dernier match de l'année 2023.

Pas de Grand Huit pour les Bleus. L'équipe de France a concédé le nul en Grèce (2-2) pour son dernier match des qualifications de l'Euro 2024 et n'a pas réussi le Grand Chelem après sept victoires en autant de matchs, mardi à Athènes.

Les Bleus, déjà qualifiés pour la phase finale (14 juin-14 juillet en Allemagne), ont ouvert le score par Randal Kolo Muani (42e) avant deux buts grecs signés Anastasios Bakasetas (56e) et Fotis Ioannidis (61e). Youssouf Fofana a égalisé sur une magnifique frappe lointaine (74e).

Un but valable pour les Bleus ?

Les vice-champions du monde auraient toutefois pu repartir d’Athènes avec la victoire. La frappe déviée de Kingsley Coman qui semblait avoir franchi la ligne (90+4). «Il a manqué la goal line technology, non ? L'UEFA a beaucoup d'argent et ils n'arrivent pas à mettre tout au point pour qu'on sache s'il y a but ou non, a lâché Antoine Griezmann au micro de TF1. S'ils veulent qu'on fasse beaucoup de matches, on leur demande plus de technologie.»

Côté positif, les hommes de Didier Deschamps, qui avait effectué plusieurs changements pour ce match, ont refusé la défaite après les deux buts encaissés en cinq minutes. Fofana, sûrement le meilleur bleu de la rencontre, a livré une prestation de haut niveau, après avoir déjà remplacé le débutant Warren Zaïre-Emery blessé au bout d'un quart d'heure contre Gibraltar (14-0).

«Ce que je regrette déjà, c’est qu’on est au niveau international. Ça aurait pu être le même match avec une qualification en jeu, et avoir un terrain où il n’y a pas la goal-line technology, c’est un peu… (…) Le monsieur de la VAR est sûr à 99% qu’elle est dedans, mais il reste 1% parce qu’avec l’image… Bon. Ça n’a pas d’incidence, si ce n’est que c’était un match gagné de plus et ce qui va avec : on aurait fait un carton plein en étant sûrs d’être premiers au classement Fifa en fin d’année, a détaillé le sélectionneur tricolore. Après ce n’est pas le fait qu’il n’y ait pas la goal-line technology qui nous fait prendre deux buts non plus. Mais on a fait ce qu’il fallait pour revenir et faire en sorte de gagner le match. C’est un incident de jeu qui, de par les enjeux, est pour le moins surprenant.»

L’équipe de France se retrouvera en mars 2024 avec deux matchs amicaux pour commencer à préparer le Championnat d’Europe des nations.