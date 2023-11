«Il y a de grande chance que ça arrive» : bientôt une revanche en boxe entre Francis Ngannou et Tyson Fury ?

Après la victoire contestée de Tyson Fury, fin octobre, contre Francis Ngannou, les deux hommes pourraient se retrouver sur un ring de boxe dans quelques semaines.

Francis Ngannou et Tyson Fury à nouveau face-à-face ? Les deux hommes se sont affrontés sur un ring de boxe, le 28 octobre dernier en Arabie saoudite, et la victoire du Britannique avait fait couler beaucoup d’encre. Envoyé au tapis lors de la 3e reprise et poussé au bout des dix rounds par le «Prédator», le champion WBC (34 victoires dont 24 par KO en 35 combats, un nul) avait été déclaré vainqueur sur décision partagée, suscitant de nombreuses réactions.

Dans la foulée de ce résultat, Francis Ngannou avait émis sa volonté de prendre sa revanche lors d’un 2e combat. Et le «Gipsy King» serait prêt à lui accorder, à en croire son promoteur. «Je pense qu’il y a une grande chance que ça arrive», a lâché Frank Warren dans l’émission The MMA Hour.

Reste à savoir quand ce nouvel affrontement pourrait avoir lieu. «Je ne sais pas quand ce sera car je ne veux pas trop m’avancer sur l’avenir. (…) Mais Tyson m’a dit qu’il voulait cette revanche et je sais que Ngannou la veut aussi. Je suis convaincu qu’on le refera», a-t-il ajouté.

Mais avant de se mesurer à nouveau à l’ancien champion des lourds de l’UFC, Tyson Fury affrontera, le 17 février prochain, l’Ukrainien Oleksandr Usyk, détenteur des titres WBA, IBF, WBO, et IBO, dans un combat d’unification totale de la catégorie des lourds. Une grande première depuis 1999. Et un nouveau défi de taille pour Tyson Fury.