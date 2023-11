Le gouvernement érige l’activité physique comme «grande cause nationale» en 2024

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a exposé les contours de la «grande cause nationale» pour l'année 2024 ce mardi au Salon des maires à Paris. Cette dernière s’articulera autour d’un temps d’activité physique d’au moins 30 minutes par jour pour chaque Français afin de lutter contre la sédentarité.

Un plan ambitieux avec en toile de fond les JO 2024 dans l’Hexagone. A l’occasion du salon des maires organisé à Paris ce mardi, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a présenté «la grande cause nationale» du gouvernement pour 2024.

L’année 2024 doit être un tournant historique pour faire plus que jamais du sport un atout pour répondre aux défis de la sédentarité et du bien-être, de l’émancipation et de l’inclusion, de la cohésion sociale et de l’éducation





Porté par l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sur le sol français l’an prochain, ce programme a pour ambition de s’articuler autour de trois axes.

A l'heure où la sédentarité progresse dans toutes les classes d’âge, et alors que les bienfaits de l’activité physique et sportive sont unanimement reconnus, il est de notre devoir d'inverser la tendance !





Le premier étant de placer le sport au cœur des politiques publiques, de l’interministérialité et du pacte républicain. Le second visant à mobiliser les acteurs du sport afin de valoriser la place du sport en France. Le dernier s’orientant autour de l’incitation des Français à pratiquer davantage d’exercices physiques.

De grands sportifs français en ambassadeurs

Cette «grande cause nationale» est basée autour du slogan «Bouge 30 minutes chaque jour» visant à lutter contre la sédentarité et l’addiction aux écrans chez les Français de tout âge.

Le ministère des Sports a diffusé un spot publicitaire de près d’une minute ce mardi sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser les citoyens français à cette nouvelle démarche.

De grands noms du sport français, comme l’athlète Marie-José Perec et le footballeur Thierry Henry, ont déjà participé à la promotion de cette initiative en témoignant sur le site officiel du ministère des sports.

Avant sa généralisation l’an prochain, l’opération «30 minutes d’activité physique par jour» a déjà été déclenché par le comité d'organisation des JO via quelques expérimentations dans des écoles primaires de l’Hexagone.

Le ministère des Sports a budgeté une enveloppe d’environ 10 millions d’euros, dont la moitié sera gérée par l'Agence nationale du sport (ANS), afin de démocratiser cette «grande cause nationale» l’an prochain.