République tchèque : le sélectionneur démissionne juste après la qualification de son équipe pour l’Euro 2024

Dans la foulée de la victoire, lundi soir, contre la Moldavie (3-0) et de la qualification de la République tchèque pour l'Euro 2024, Jaroslav Silhavy a démissionné de son poste de sélectionneur.

Jaroslav Silhavy ne sera pas sur le banc de la République tchèque en Allemagne. Quelques minutes seulement après la victoire, lundi soir, face à la Moldavie (3-0) et de la qualification de son équipe pour l'Euro 2024 (14 juin-14 juillet), le sélectionneur tchèque a démissionné de son poste qu’il occupait depuis 2018. «Même si nous sommes heureux maintenant, nous avions déjà décidé avant le match que nous ne continuerions pas», a-t-il déclaré à la télévision publique tchèque à l’issue de la rencontre.

S’il était parvenu à mener la République tchèque en quart de finale du dernier Euro, Jaroslav Silhavy était pointé du doigt en raison notamment des piètres prestations de son équipe dans ces éliminatoires terminés à la 2e place derrière l’Albanie avec quatre victoires en huit rencontres.

Et avant ce match décisif contre les Moldaves, la sélection tchèque a également été touchée par un scandale. Trois joueurs de l’équipe (Vladimir Coufal, Jakub Brabec, Jan Kuchta) ont été vus dans une discothèque, dans la nuit de samedi à dimanche, et ont été exclus de la sélection. En cinq ans à la tête de la République tchèque, Jaroslav Silhavy (62 ans) affiche un bilan de 26 victoires pour 20 défaites et 10 matchs nuls. Le nom de son successeur devrait être connu dans les prochains jours.