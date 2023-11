OM : un ancien entraîneur marseillais victime d’une tentative d’intimidation

Ancien entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, qui est candidat à la présidence du FC Porto (Portugal), a été victime, la nuit dernière, d’une nouvelle tentative d’intimidation.

Il a encore été pris pour cible. Ancien entraîneur de l’OM, qu’il a quitté en février 2021, André Villas-Boas a été victime, la nuit dernière, d’une nouvelle tentative d’intimidation. Candidat à la présidence du FC Porto et principal opposant de l’actuel président Pinto Da Costa, le coach portugais, qui n’a pas dirigé le moindre club depuis son départ de Marseille, était chez lui lorsque des individus ont lancé des pétards sur son domicile aux alentours de 1h du matin.

«Aujourd’hui, vers 00h48, ma résidence a été la cible d'actes de violence et de vandalisme. Des pétards ont été lancés, ce qui nous a alerté moi, un de mes collaborateurs et quelques voisins», a-t-il indiqué sur son compte Instagram. Alertée par André Villas-Boas, la police s’est rendue sur place.

Mais l’affaire n’en est pas restée là. Quelques heures plus tard, son collaborateur, qui serait l’agent de sécurité de sa résidence, a été violemment agressé. «A 4h30, au même endroit, mon employé a été violemment agressé par des inconnus et s'est fait voler certains biens (portable, portefeuille, ndlr), dont son véhicule. Ayant reçu une assistance médicale sur place, il est toujours observé dans une unité hospitalière et reçoit les soins médicaux nécessaires pour soigner ses blessures», a indiqué André Villas-Boas, qui a de nouveau appelé les forces de l’ordre.

Et en conclusion de son message, il a demandé aux autorités de faire le nécessaire pour mettre un terme à ces actes. «Malheureusement, les actes d’intimidation, de vandalisme et de violence se poursuivent et je demande aux autorités de coopérer résolument pour résoudre ces incidents», a-t-il écrit. Car ce n'est pas la première fois qu'il est victime de ce genre d'incidents. Le 31 octobre dernier, un des murs de la maison d’André Villas-Boas avait été vandalisé avec l’inscription «AVB traître».