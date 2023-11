PSG : Marquinhos, blessé, sera-t-il lui aussi forfait contre Monaco et Newcastle ?

Sorti à la pause, mardi soir, lors du match entre le Brésil et l’Argentine, Marquinhos souffre des ischio-jambiers et pourrait manquer les rencontres face à Monaco et Newcastle.

Un nouveau coup dur pour le PSG. Déjà privé de Warren Zaïre-Emery au moins jusqu’à la fin de l’année 2023, le club de la capitale risque également de devoir se passer des services de Marquinhos. Le défenseur brésilien a été touché aux ischios-jambiers, mardi soir, lors de la défaite du Brésil contre l’Argentine en éliminatoires à la Coupe du monde 2026 (0-1), et a cédé sa place à pause.

«J’ai senti l’ischio. Ça faisait mal donc je suis sorti. On verra ce que ça va donner. J’ai passé un premier examen dans le vestiaire mais j’avais encore mal quand je faisais des étiremments», a confié le capitaine parisien, qui fera des examens complémentaires à son retour à Paris pour déterminer la nature de sa blessure et la durée de son absence. Mais sa présence sur la pelouse du Parc des Princes, vendredi soir, pour affronter Monaco en Ligue 1 semble très compromise.

Tout comme sa participation à la rencontre de Ligue des champions, mardi prochain, contre Newcastle. Même si Marquinhos n’a pas souhaité se prononcer. «J’espère ne pas avoir grand-chose pour pouvoir rejouer le plus tôt possible», a-t-il confié. En cas d’absence, ajoutée à celle de Warren Zaïre-Emery, victime d’une «entorse de gravité moyenne à la cheville droite» avec l'équipe de France, Luis Enrique va devoir repenser sa défense et son milieu de terrain pour ces deux rendez-vous très importants.