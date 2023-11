UFC : cette légende du MMA est pour le dopage dans la discipline

Véritable légende de l’UFC, le Brésilien Anderson Silva, âgé de 48 ans, s’est confié sur le dopage dans le MMA assurant qu’il était favorable à son utilisation.

Cela risque de faire encore du bruit. Ancien champion des poids moyens de l’UFC, Anderson Silva a donné un avis positif sur l’utilisation du dopage dans le MMA.

Avec un bilan de 34 victoires, 11 défaites et 1 no contest, «The Spider» est devenu une véritable légende de l’organisation américaine de MMA. Malgré tout, il possède quelques points noirs dont un gros puisqu’il a été contrôlé positif à l’androstérone et la drostanolone à deux reprises (2015 contre Nick Diaz et 2017 contre Kelvin Gastelum).

Un dopage obligatoire ?

Et justement, aujourd’hui, celui qui a perdu un combat de boxe contre le youtubeur devenu boxeur, Jake Paul, ne regrette pas d’avoir été dopé, comme il l’a confié dans le podcast «Flow».

«Le type d’entraînement d’un combattant de MMA est complètement différent de celui de n’importe quel autre athlète d’un sport de combat, a indiqué Anderson Silva. Ils se mettent dans une situation extrême. Il faut s’entraîner à la boxe, au jiu-jitsu, à la lutte. Il y a une préparation physique en plus. Il fut un temps où tout le monde se blessait. Si vous prenez quelque chose sur ordre du médecin, et que ce n’est pas hors de contrôle, vous n’allez pas vous blesser.»

«Cela ne va pas non plus changer la performance d’un combattant. Je suis en faveur des contrôles pendant la semaine du combat, a-t-il avoué. Si vous êtes contrôlé positif au dopage la semaine du combat, c’est que vous avez foiré. Un gars qui s’entraîne pour combattre au même niveau que ces gars qui sont au sommet, c’est impossible qu’il ne se blesse pas. C’est impossible. C’est tellement hypocrite.»

Il y a quelques semaines dans une interview accordée à CNEWS, Benoît Saint-Denis avait justement indiqué que la pratique du dopage était monnaie courante aux Etats-Unis. Si Anderson Silva est Brésilien, le problème reste tout de même identique.