«C’est Christian Horner qui m’a contacté» : Lewis Hamilton donne sa version sur les contacts avec Red Bull

Avant le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, Lewis Hamilton a démenti avoir approché Red Bull, affirmant que c’est le patron de l’écurie Christian Horner qui l’avait contacté.

Une passe d’armes en dehors de la piste. Avant le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison, ce week-end, à Abu Dhabi (Emirats arabes unis), le paddock a été agité par l’échange entre Christian Horner et Lewis Hamilton par médias interposés. Le patron de l’écurie Red Bull a en effet affirmé que l’entourage du pilote britannique l’avait approché pendant la saison pour évoquer la possibilité d’une éventuelle arrivée.

Des contacts avec Red Bull et Ferrari ?

«On a eu plusieurs discussions ces dernières années concernant une arrivée de Lewis. Ils nous ont contactés à plusieurs reprises. Plus récemment, au début de l’année, ils ont demandé s’il y aurait un intérêt (de le faire signer)», a indiqué, au Daily Mail, Christian Horner, qui aurait fermé la porte à une signature du septuple champion du monde. «Je ne vois pas Max (Verstappen) et Lewis travailler ensemble. La dynamique ne serait pas bonne. Nous sommes satisfaits à 100 % de ce que nous avons», a-t-il ajouté.

Des contacts auraient également été noués avec Ferrari. «Il a également rencontré John Elkann (président de Ferrari) et je pense qu’il y a eu des discussions sérieuses. C’était aux alentours du Grand Prix de Monaco. Il y a certainement eu des conversations, peut-être aussi avec Frédéric Vasseur», a-t-il ajouté.

Ces déclarations n’ont pas été du goût de Lewis Hamilton, qui a démenti être entré en contact avec Red Bull. «C’est complètement faux. Je n’ai pas parlé avec Christian depuis très, très longtemps. Et de ce que je sais, personne de mon équipe n’a parlé avec Red Bull», a affirmé, au micro de Canal+, le pilote Mercedes. Ce serait même le contraire selon lui. «En revanche, eux m’ont contacté. Christian m’a contacté plus tôt dans l’année. Mais c’était sur mon ancien numéro de téléphone, donc je ne l’ai vu que beaucoup plus tard dans la saison», a-t-il confié.

S’il sera difficile de connaître la vérité, Lewis Hamilton n’ira ni chez Red Bull, ni chez Ferrari puisqu’il a finalement prolongé son contrat jusqu’à la fin de la saison 2025, et continuera de s’expliquer au volant de sa Flèche d'argent avec les deux écuries rivales pendant au moins encore deux ans. Et pour la dernière fois de la saison, dimanche, sur le circuit de Yas Marina.